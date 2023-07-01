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【獨家有片】旺角斬人疑涉三角感情糾紛　疑兇身份料本地人

社會 23:23 2023/07/01

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
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旺角快富街今晚（7月1日）9時許，發生嚴重傷人案，1男1女遭行兇者以剪刀及利刀襲擊，浴血街頭，重傷送院。

事發於旺角新填地街樓上一個劏房單位，晚上9時許，一名年約40多歲赤膊疑兇揮動武器，斬向30至40多歲的兩夫婦。

兩夫婦浴血由住宅跑落街頭呼喊求助，疑兇尾隨。警員接報到場後，於快富街街頭制服疑兇。

兩名傷者全身浴血，其中女傷者約30多歲，右邊背脊有刀傷，咀唇及頭部受傷，救護車送廣華醫院治理。

消息：疑涉三角感情糾紛

據了解行兇現場一片凌亂，劏房單位牆上、地板有多處血跡。

警方在住所大堂垃圾筒發現懷疑凶器，一把黑色菜刀、及黃色鉸剪。消息指，疑兇是本地人。

據悉案件涉及三角感情糾紛，疑兇是女傷者的前男友，夜晚突然衝上兩名傷者的單位爭執及施襲。

男傷者一度拿摺凳還擊，不過難敵疑兇以利剪利刀施襲，兩名傷者才負傷走落街求救。

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記者：趙居逸

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