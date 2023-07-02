【獨家有片】旺角斬人疑涉三角感情糾紛　47歲菜檔員工被捕

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旺角快富街今晚（7月1日）9時許，發生嚴重傷人案，1男1女遭行兇者以剪刀及利刀襲擊，浴血街頭，重傷送院。

事發於旺角新填地街樓上一個劏房單位，晚上9時許，一名年約40多歲赤膊疑兇揮動武器，斬向30至40多歲的兩夫婦。

兩夫婦浴血由住宅跑落街頭呼喊求助，疑兇尾隨。警員接報到場後，於快富街街頭制服疑兇。

兩名傷者全身浴血，其中女傷者約30多歲，右邊背脊有刀傷，咀唇及頭部受傷，救護車送廣華醫院治理。

消息：疑涉三角感情糾紛

據了解行兇現場一片凌亂，劏房單位牆上、地板有多處血跡。

警方在住所大堂垃圾筒發現懷疑凶器，一把黑色菜刀、及黃色鉸剪。消息指，疑兇是本地人。

據悉案件涉及三角感情糾紛，疑兇是女傷者的前男友，夜晚突然衝上兩名傷者的單位爭執及施襲。

男傷者一度拿摺凳還擊，不過難敵疑兇以利剪利刀施襲，兩名傷者才負傷走落街求救。

47歲菜檔員工被捕

警方在凌晨交代案情指，在7月1日8時許，一名男子進入新填地街一單位，內有一對夫婦在此居住，期間他們因感情問題發生爭執，有人在單位內取得利器並開始攻擊受害人。雙方期間亦發生糾纏並受傷。

警方接報後，附近正進行高姿態巡邏的人員趕至現場，並於大廈門外截停3人。3人同告受傷。警方其後拘捕一名47歲男子，報稱為菜檔員工。

警方強調，案件與七一回歸無關，屬個別家庭暴力案件。

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記者：趙居逸