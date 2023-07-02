  • 31°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材　與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲

娛樂 23:12 2023/07/02

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《BARBIE》（芭比）將於7月20日在香港上映，主要演員瑪歌羅比（Margot Robbie） 、America Ferrera、導演Greta Gerwig一同現身韓國首爾，為電影宣傳！

在今日（7月2日）韓國時間晚上近7時，由女主角Margot Robbie打頭陣 ，眾人一同現身在永登浦時代廣場舉行的Pink Carpet活動，以華麗造型踏上粉紅的世界。 

粉絲熱情

活動場地設有粉紅色的舞台，台上有一個大型屏幕，並在活動前播放著最新的電影預告片。另外，商場內掛有主要角色的大型海報。

粉絲站滿達商場的4層樓，不少粉絲穿粉紅色衣著，並拿著大會派發的心心燈棒與明信片。

Pink Carpet兩旁站滿粉絲，有人拿著自製手牌、應援物、雜誌，更有人打扮成Barbie的造型。有Margot Robbie的男粉絲，昨天（7月1日）早上7時來到，成功估據Pink Carpet的第一排有利位置。

在Margot Robbie 、America Ferrera、Greta Gerwig到場前，主持與台下的粉絲對談，場面熱鬧。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Margot Robbie騷好身材 

今天是Margot Robbie 33歲正日生日，她以一身粉紅色吊帶裙現身，盡現完美樂身材。America Ferrera、導演Greta Gerwig就緊接登場，三人同樣為熱情的粉絲簽名，又會與他們合照，十分親切！ 

同樣首度來到韓國的三位，也在台上談到感受，其中Margot Robbie表示喜歡韓國，又相當識做地向台下的粉絲揮手，更說「I love you guys」，令一眾粉絲的尖叫聲此起彼落。

三人專心地欣賞韓國傳統舞蹈表演，又試穿韓服拍照。在接近尾聲，台下的粉絲亮起手燈，為Margot Robbie唱生日歌，令壽星女相當感動。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

記者：陳淑霖

最新影片推介：陳若思專訪 

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片　入場前7大備忘
18:52 2023/06/29
【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片　入場前7大備忘
畢彼特新作《巴比倫》首支預告曝光　「小丑女」瑪歌羅比闖荷里活爭名逐利
16:48 2022/09/15
畢彼特新作《巴比倫》首支預告曝光　「小丑女」瑪歌羅比闖荷里活爭名逐利
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
23:45 2022/11/30
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
23:34 2022/12/01
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】

你可能感興趣

【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片　入場前7大備忘
18:52 2023/06/29
【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片　入場前7大備忘
畢彼特新作《巴比倫》首支預告曝光　「小丑女」瑪歌羅比闖荷里活爭名逐利
16:48 2022/09/15
畢彼特新作《巴比倫》首支預告曝光　「小丑女」瑪歌羅比闖荷里活爭名逐利
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
23:45 2022/11/30
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
荷里活 電影 首映禮 導演 南韓 喜劇片 首爾 娛樂機構 娛樂行業 演員

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程
11:59 2023/07/02
【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰
13:39 2023/07/02
【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰