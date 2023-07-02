【首爾直擊】Margot Robbie現身《BARBIE》首映禮騷完美身材　與America Ferrera＋Greta Gerwig齊冧粉絲

▲ （圖左起）Greta Gerwig、Margot Robbie、America Ferrera

《BARBIE》（芭比）將於7月20日在香港上映，主要演員Margot Robbie 、America Ferrera、導演Greta Gerwig一同現身韓國首爾，為電影宣傳！

在今日（7月2日）韓國時間晚上近7時，由女主角Margot Robbie打頭陣 ，眾人一同現身在永登浦時代廣場舉行的Pink Carpet活動，以華麗造型踏上粉紅的世界。

粉絲熱情

活動場地設有粉紅色的舞台，台上有一個大型屏幕，並在活動前播放著最新的電影預告片。另外，商場內掛有主要角色的大型海報。



粉絲站滿達商場的4層樓，不少粉絲穿粉紅色衣著，並拿著大會派發的心心燈棒與明信片。



Pink Carpet兩旁站滿粉絲，有人拿著自製手牌、應援物、雜誌，更有人打扮成Barbie的造型。有Margot Robbie的男粉絲，昨天（7月1日）早上7時來到，成功估據Pink Carpet的第一排有利位置。

在Margot Robbie 、America Ferrera、Greta Gerwig到場前，主持與台下的粉絲對談，場面熱鬧。

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Margot Robbie騷好身材

今天是Margot Robbie 33歲正日生日，她以一身粉紅色吊帶裙現身，盡現完美樂身材。America Ferrera、導演Greta Gerwig就緊接登場，三人同樣為熱情的粉絲簽名，又會與他們合照，十分親切！

同樣首度來到韓國的三位，也在台上談到感受，其中Margot Robbie表示喜歡韓國，又相當識做地向台下的粉絲揮手，更說「I love you guys」，令一眾粉絲的尖叫聲此起彼落。

三人專心地欣賞韓國傳統舞蹈表演，又試穿韓服拍照。在接近尾聲，台下的粉絲亮起手燈，為Margot Robbie唱生日歌，令壽星女相當感動。

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記者：陳淑霖

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