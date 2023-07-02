【恐怖虐兒】淋熱水尖物插傷壓頭入水桶　6歲男童遭生母與男友施虐滿身傷痕

▲ 男童滿身傷痕。

馬來西亞近日發生一宗令人心寒的虐兒案，一名6歲男童疑被生母和母親男友以熱水燙傷、以尖物插傷，長期暴打致骨折，還將男童頭部往水桶內壓，導致男童身心飽受創傷，需送院治理，更不時發噩夢。

據馬來西亞媒體及男童生父黃先生facebook帖文，受害男童來自單親家庭，父母在2015年7月結婚，婚後育有兩名兒子，惟26歲林姓母親疏忽照顧孩子，任由孩子餓也不餵奶，不換尿片等，最終黃先生無法忍受，約在5年前離婚。

現年7歲的大仔由26歲黃姓父親撫養，細仔則由林母照顧，並於幼稚園就讀。林母其後認識新男友，一直拒絕兼黃父與細仔見面，導致兩父子5年沒有見過面。

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直至上月26日，幼兒園園長發現6歲男童表現疲累，而且身體有各種新舊傷痕，急忙帶他到醫院檢查，同時報警求助，以及通知其生父，目前男童的生母和母親男友均被捕。

黃先生引述警方和鄰居透露，前妻不但用熱水燙傷細仔、還將其頭部往水桶裡猛壓、用尖物插傷他，而且當警方向前妻和其男友展示細仔傷勢時，他們竟還微笑回應。

我想問他們到底是不是有病？他們真的不是人！

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細仔被前妻和其男友虐待多時，腦部、眼睛、耳朵、手骨等身體各部都受傷和骨折，目前兒子仍留院觀察。黃先生譴責，如果前妻沒能力照顧細仔，可以交給他親自照顧，而且忌說前妻男友也是已為人父，不應如此對待孩子。

除了身體傷害，細仔亦有心理陰影，經常發噩夢，面對長輩表現怕生，而且一聽到「爸爸」（意指前妻男友）兩個字就害怕。由於警方已介入調查，目前細仔由幼兒園園長擔任監護人看護，目前前妻已承認虐兒，但其男友否認。

黃先生慨嘆，哥哥一直等待弟弟出院，可以一起打機、教他讀書和遊玩。他承諾會爭取細仔的撫養權，好好保護他。黃先生其後亦上載了與兩名兒子的合照，見到幼兒臉露笑容，希望將來一家三口可團聚。

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責任編輯︰王明芳