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【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年

娛樂 10:28 2023/07/02

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MIRROR萬人迷姜濤被爆地下情！現年24歲的姜濤在參加《全民造星》時公開從未拍過拖，不過最近傳出姜濤不再「A0」成功出pool，而女友正是MIRROR的御用髮型師Lydia。

據傳，兩人已地下情逾一年，而姜濤在2022年年初拍ViuTV劇《季前賽》時與Lydia互有好感，由此譜出戀曲成男女朋友。

【我的天堂城市】姜濤成MIRROR首位衝出香港拍戲成員　與「黃慘盈」李嘉文紐約談情

姜濤當年參加《全民造星》時，公開認從未拍過拖。

同遊日本為女友慶生

另外有指，今年3月姜濤往日本工作時，順道與Lydia齊遊日慶生，而當時姜濤曾上載與工作人員的大合照，疑似Lydia亦有出現，默默站在後排。

同時更有傳，兩人寓工作於拍拖，姜濤情到濃時更偷錫Lydia，但不小心被粉絲拍下照片，而經理人公司即以高價「買斷」咀嘴照，以保姜濤「A0」形象。

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同時，有傳早前姜濤與家人的澳洲悉尼旅行，Lydia亦成功融入家中同行。

其實近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民上載姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片。

早有蛛絲馬跡

其實自MIRROR成軍後，眾成員的髮型都由Lydia打理，可說朝夕相對。

而翻看他們的社交平台亦不少蛛絲馬跡，比如早在2021年8月，姜濤曾上載一段拍MV花絮片，他用玩具槍嚇人的短片，從中所見，姜濤將玩具槍對準Lydia，嚇到她更狂呼：「你唔好過嚟呀，走開呀！」

然後姜濤問她：「你覺得我點呀？」Lydia即講道：「好靚仔，全世界最靚仔，唱歌又好聽。」但姜濤仍不放過她：「唔夠，唔夠。」在姜濤轉身時，Lydia即趁機上前拍打他的背脊反擊，打情罵俏閃盲眼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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