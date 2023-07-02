【網絡熱話】男子搭港鐵情緒失控狂踢車門　黑衣大叔耐心安撫獲讚：好勇敢

▲ 男子搭港鐵情緒失控狂踢車門，黑衣大叔耐心安撫獲讚：好勇敢。

出門遇上情緒失控的人，大多數市民都避而吉之，但仍有熱心人願意伸出援手。昨日（7月1日），一名男子搭港鐵時情緒失控，狂踢車門，幸好遇到一位熱心大叔耐心安撫，才慢慢冷靜下來。

最新影片：

香港多個facebook群組及討論區在6月29日起瘋傳一條影片：一名揹著黑色背囊、身穿藍色上衣的男乘客，在行駛的港鐵車廂中情緒激動地低頭狂踢車門，車門被踢至發出連聲巨響。期間，男子又拿起手機，向附近的人大叫「點解要慢速行駛呀」、「點解你要開慢車啊」；又用手拍打車門。

男子的行為引起不少乘客側目，因列車正在行駛且即將到站，有人擔心引起安全問題，便出聲勸籲男子冷靜，「喂，唔好踢」、「停呀」、「撳住佢」、「冷靜啲啦，阿哥」。但男子均未有理會，繼續起脚踢門；乘客見狀紛紛與男子保持距離。

黑衣大叔暖心安撫

就在周圍乘客都不敢靠近情緒失控男子時，一名身穿黑色上衣、拉著托車的大叔熱心站出。他走近男子，低聲勸他冷靜，但男子卻轉頭向大叔大叫「點解要開慢車！」。大叔未有被嚇怕，反而耐心勸諭「車門你踢凹咗啦，冷靜啲，睇住你㗎。」但男子仍不停止踢門行為，大叔再將他推至一旁扶手位置站穩，又回頭叫其他乘客「幫我睇住行李」。男子喊叫「唔好啊」，大叔又低聲安撫道「企定先…… 唔好踢啦」；影片也到此作結。

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網民盛讚：好勇敢

不少網民直指男子狂踢車門非常危險，「就嚟畀佢踢爆」，周圍乘客應要及時通知車長處理。並認為該男子很可能有情緒病，出現此行為需要體諒，「你叫佢冷靜，佢更加唔會冷靜」、「哥仔有問題，大家都唔想嘅」、「覺得好慘。人哋有問題，真係唔好笑」。

不過，網民更多的評論是稱讚最後耐心勸阻的黑衣大叔，「好勇敢，要畀個叻阿叔」、「阿叔都幾有愛，真係氹小朋友咁安慰佢」、「我見呀叔走去膀住佢隻手，佢都停咗，又細聲咗軟化咗」。

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責任編輯：羅嘉欣