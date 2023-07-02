【大學欺凌】港大男宿生被逼聞腳板影片攝於3年前　舍監引述「受害人」稱截圖遭誤解

▲ 網傳懷疑港大的宿舍出現欺凌情況。（網上討論區）

網上討論區流傳多張於大學宿舍內拍攝的影片截圖，顯示1名男生懷疑被至少4名男生欺凌，其中1人伸腳並直接放在男生的臉上，又有人強迫該名男生聞拖鞋。詳情即看：【下一頁】

據悉影片攝於賽馬會第二學生村（二村）孫志新堂，該宿舍舍監施凱閔（Kaimin Shih）昨日（1日）在社交網站發文回應事件，證實影片於3年前拍攝，引述被指屬「受害人」在內的所有涉事前宿生均稱片中事件「無惡意」，惟舍監強調學生之間能保持高度互相尊重。

施凱閔指，有關影片於3年前拍攝，並在約1年前經全部涉事前宿生的同意下，被上載至社交平台。他引述指，儘管涉事學生對影片被截圖誤解感到失望，但他們誠懇地為發布視頻造成的混亂表示歉意。

施凱閔續稱，所有涉事學生，包括所謂的「受害者」都不認為事件有任何惡意，而涉事學生亦已不再是宿舍成員。

施凱閔強調，即使有些行為被認為是無害的惡作劇，學生之間仍應保持高度互相尊重。

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記者：黃穎津