【貓奴遺產】8旬富婆離世無兒無女　7隻貓繼承235萬遺產逾百人爭住領養

▲ 富婆遺下的貓咪被人爭相領養。(Humane Society of Tampa Bay圖片)

無兒無女，遺產竟讓愛貓繼承？美國有一名富婆Nancy Sauer離世前立下遺囑，要求讓其飼養的7隻愛貓繼承30萬美元（約235萬港元）遺產，並繼續留住原來的住宅生活。可惜，受僱的寵物保姆在富婆離世後沒有悉心貓貓，因此法院決定開放領養，目前收容所已收到逾150封認養申請。

據FOX報道，Nancy是一名商人，以愛貓、獨特品味和熱愛購物聞名。在丈夫和兒子相繼離世後，她一直與7隻波斯貓互相陪伴，直至去年11月以84歲高齡離世。她生前立下遺囑，要求7隻愛貓繼續留在其住宅內，以她的遺產生活，她希望在最後一隻貓都離世後，材將房子出售。

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不過，Nancy離世半年後，其20年好友兼遺囑執行人卻意外發現，受僱的寵物保姆做得不好，把貓咪放在房屋裡的狗籠入面，生活不健康，因此致電動物收容所求助，最後在法院裁定下，將貓貓解救出來。

由於Nancy的遺產足以永遠支付貓咪的食物、醫療和美容等費用，目前人道組織已收到156封認養申請，當局正嚴格審查申請人資格，新飼主必須先支付寵物各項花費，之後再透過遺囑執行人及法律程序申請款項，希望繼續利用Nancy的遺產，確保貓貓獲得最佳照顧。

目前其中一隻罹患心贓病的貓貓已被獸醫領養，其餘6隻貓仍在送養中。人道組織負責人表示，她相信Nancy只是希望貓咪被愛和珍惜。

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責任編輯：王明芳