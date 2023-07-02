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【麥明詩拍拖】盛勁為騷歐遊情侶裝照片放閃　借陳奕迅金曲歌語回味甜蜜旅程

娛樂 11:59 2023/07/02

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熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「十優港姐」麥明詩去年被拍到與參加《衝上雲霄大選》的機師盛勁為蜜遊日本令戀情曝光，雖然二人從未正式承認戀情，但早成為外界心目中的一對。

在上月中，麥明詩與盛勁為都「巧合」地同時歐遊，二人雖然都只是分別在個人社交平台只上載單人旅行照，不過似暗示兩人同遊。

當中，麥明詩在個人IG上載3張疑似「男友視角」的照片，素顏上陣的她食雪糕，一時興奮望著雪糕，一時對著鏡頭肉緊啜匙羹，十足少女一樣，臉上露流幸滿笑容。

【十優港姐】麥明詩晒訂婚戒宣布封盤？　疑帶盛勁為返校母劍橋大學洩蜜放閃

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盛勁為遊女友母校

而且眼利網民不但發現雪糕杯上有兩隻匙羹，估計她在跟對方一杯雪糕兩份食外，還發現麥明詩左手中指戴著疑似訂婚戒指。麥明詩在帖文留言「Sweet」，似乎能應對上述的推測。

至於緋聞男友盛勁為上載一張在劍橋大學划船的照片，在留言中借機放閃，他寫道：「第一次Punting很緊張，出曬汗。要靠船上女人指導先返到上岸 🙇🏻‍♂️」不少網民估計所指「船上女人」就是曾在劍橋大學法律系畢業的麥明詩。

盛勁為早前在社交平台上載歐遊照。

騷與麥明詩情侶裝

二人歐遊旅程已結束，不過似乎盛勁為仍然非常回味是次旅程。他在昨日（7月1日）再上載歐遊照片，並借用陳奕迅《我的快樂時代》歌詞寫道：「讓我有個美滿旅程 讓我記着有多高興」

而且相中盛勁為穿白色襯衫、頭上有副太陽眼鏡，打扮與「女友」麥明詩在上月22日於IG底分享外遊照打扮簡直是情侶裝。

其實，盛勁為與麥明詩的哥哥亦相熟，而麥明詩也會跟男友出席聚會，可見二人早已融入對方家中，他們雖然一直沒公開合照，不過曾有親友社交平台上載出海照片中見到二人出席，彼此已融入家中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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