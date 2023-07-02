【機票優惠】快運推快閃機票優惠最後今日　香港飛日本名古屋單程$388

▲ 香港飛日本名古屋單程$388。

香港快運推出機票優惠，香港飛日本名古屋單程$388起，來回連稅$1,593起。旅行日期由8月28日至11月30日。優惠期至7月2日。訂票即看：【下一頁】

航班時間：

10月28日前：

去程：UO690 10：30-15：30 （一）、11：35-16：35 （二、三、四、五、六、日）

回程：UO691 16：45-20：00 （一）、17：45-21：00 （二、三、四、五、六、日）

10月29日後：

去程：UO680 09:50-14:20

回程：UO681 15:20-19:00

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津