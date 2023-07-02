【永久失眠】男子20歲時發高燒致「永久失眠」　60年不睡覺仍身體壯健日打兩份工

▲ 男子20歲時發高燒致「永久失眠」，60年不睡覺仍身體壯健，日打兩份工。

失眠可嚴重影響精神，但有人竟長達半輩子都在失眠，卻能精神奕奕。一名80歲老翁因年輕時一次發高燒，從此無法再入睡。求醫無果下他也漸漸習慣不眠的人生，更善用時間日打兩份工。

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綜合外國媒體報道，來自越南廣南省農山縣的80歲老翁Thai Ngoc，現時是一位農民。1962年，20歲的Thai突然發高燒陷入昏迷，雖然最終醒來，但他自此竟無法再入睡。Thai在一開始發現自己失眠時非常害怕，四處求醫，但都沒有結果：

每次去醫院，醫生都告訴我根本無病。失眠初期我感到不安、不舒服，但現在我已經習慣了，60年來我仍然1分鐘也沒有睡過。但我的飲食和健康狀況都正常。

永久失眠仍精力充沛 日打2份工

Thai的親朋好友連鄰居都表示，從未見過Thai睡覺，有如「變種人」；甚至認為Thai是被鬼怪附身。但後來理解到他是患上怪病，才感到同情。而Thai雖患永久性失眠症，卻仍保持精神，並沒有因為缺乏休息影響健康和精神，他甚至善用不睡覺的時間，將每日24小時充分用於工作，包括在白天務農，晚上再去酒廠工作，還會飲綠茶和米酒保持精力。

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疑患PTSD造成失眠

而Thai的特殊遭遇一度吸引世界各地記者的採訪。曾有英國攝製隊帶他到峴港精神病醫院接受檢查，但仍找不出失眠成因。後來，美國YouTuber「Drew Binsky」到越南探訪Thai，還與Thai共度一夜。Drew Binsky發現，Thai會在凌晨約4點鐘躺下嘗試睡覺，但始終無法入睡。他的親戚對此表示：

他想睡覺，總是試圖閉上眼睛，就像正常人一樣。但他睡不著，他的腦子仍在思考。

期間，Thai的親戚還透露他在1955至1975年的越南戰爭期間手部受傷，當時他迫切地想休息一下，表示「希望能睡覺」。因此，Drew Binsky認為可能是這段戰爭令Thai患上創傷後遺症（PTSD），才使他難以入睡。

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責任編輯：羅嘉欣