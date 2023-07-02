劉詩昆一家赴莫斯科演出遇兵變　兩歲女兒貝貝傷鼻樑憂破相孫穎痛心

▲ 劉詩昆與掌上明珠劉蓓蓓（貝貝）。

樂無國界，正值俄羅斯局勢緊張的同時，中國國寶級鋼琴家劉詩昆無懼當地兵變事件，遠赴莫斯科為國立柴可夫斯基音樂學院舉辦的「第17屆柴可夫斯基國際音樂比賽」擔任評委，並獲邀在開幕式上演奏。

四年一度、被譽為「古典音樂的奧林匹克」的「柴可夫斯基國際音樂比賽」，劉詩昆正是此賽事1958年第一屆的參賽選手，當時奪得了第二名，相隔65年，劉老師再次登上這演奏舞台，為今年的比賽開幕式上演奏，彈奏了鋼琴協奏曲《黃河》第二樂章，隨後加演了由他自己改編的鋼琴獨奏版《我的祖國》。

劉詩昆表示：「這兩首曲子都代表中國和中華民族。我想把它們傳遞給俄羅斯聽眾，讓他們更熟悉中國音樂。」

他對俄羅斯這個藝術強國感情至深，說：「我很喜歡俄羅斯音樂，俄羅斯的聽眾讓我覺得很親切。我曾在莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院進修，在國內也同蘇聯專家學過鋼琴，對這片土地感情很深。」

這趟莫斯科之旅除擔任演奏和評委，目前定居香港的劉詩昆與太太孫穎也致力於音樂教育。

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貝貝盡得藝術基因

由孫穎一手策劃的一場演奏會同時於比賽的閉幕日舉行，這場在柴可夫斯基音樂學院「拉赫瑪尼諾夫音樂廳」舉行的音樂演奏會，於當地時間7月1日舉行，由劉詩昆與孫穎、鋼琴演奏家高雅帶領5位PALLAS音樂學院的學生包括王彥婷、朴尚雲、朱琴諾、楊大明與Alexander Yang聯同交嚮樂團演出，而著名吉他演奏家濮小博則擔任音樂會的特別嘉賓，讓大家享受了一場充滿愛與傳承的演奏會。

而全場最囑目的莫過於劉詩昆與孫穎的貝寶女兒、只得兩歲多的劉蓓蓓（貝貝）首次踏上國際舞台演奏，劉氏的結晶遺傳了二人藝術的優良基因，站在台上也亳不怯場，跟媽媽四手聯彈《幸福拍手》兒歌，全場掌聲雷動，為演奏會劃上完美的句號。

▲ 貝貝與媽媽四手聯彈《幸福拍手》。

不見不散繼續堅持

身兼演出與演奏會總策劃的孫穎說：「今次真係好開心！其實我哋主辦嘅盛樂遊已舉辦咗12年，2026年就到15周年，我正在籌備緊盛樂遊重返維也納金色大廳，當年帶咗近300個學生一齊登上金色大廳，當中有幾位已經係現時知名演奏家，佢哋已講咗到時不見不散，呢個就係讓我堅持落去嘅原因。」

她續指：「恰巧今次係劉老師相隔65年之後再喺「柴可夫斯基國際音樂比賽」上演奏、再加上適逢七一回歸26週年、PALLAS喺疫情咁艱難嘅日子下堅持，所以就策劃咗呢次到世界音樂藝術強國表演嘅計劃，可以推動中俄藝術文化。」

今次為鼓勵學生，本來不表演的孫穎也上台彈奏《我和我的祖國》和《喀秋莎》兩首曲目：「今次貝貝都有上台，貝貝而家好有節調感，人生第一次踏上莫斯科演奏廳，全場都好滿足，開心拍掌，感覺真係好夢幻。」

遇莫斯科內亂

最近，莫斯科內部動亂，軍事集團瓦格納首腦發動武裝叛亂，瓦格納集團原準備進軍莫斯科，一度發起「正義遊行」並進入莫斯科僅距離200公里，引起世界關注，幸最終瓦格納集團同意撤軍，以避免流血事件。

孫穎也一直留意當地事態發展，她感恩上天眷顧，演奏會最終排除萬難完成，她說：「新聞一出，大家都好緊張，我哋都有好多莫斯科嘅朋友，佢哋會話成日都有呢類新聞。我爸爸媽媽都有擔心，佢哋問我有冇防彈衣，為咗令佢哋安心，我就答佢哋已經準備咗，之後睇返同佢哋嘅對答，都覺得好好笑。」

學習管理情緒

其實今次莫斯科行發生了一段小插曲，貝貝抵達莫斯科第二天，竟意外被滾水燙傷鼻樑位置，孫穎心痛不已。

但為繼續之後的演奏會，很快便要回復心情，並樂觀指貝貝「掛了點小彩」，還稱讚女兒說：「貝貝表現勇敢，笑容仍在，讚！」

孫穎稱：「貝貝嚟到莫斯科嘅第二日，畀滾水燙傷鼻中間的位置，我哋馬上帶佢去專門醫治燙傷嘅兒童醫院，不幸中嘅大幸，貝貝嘅情緒冇乜嘢，因為兩日後就要上台，唔想有疤痕，但係結咗疤之後又唔小心整到傷口，真係令我提心吊膽，我都明白呢啲事不可避免，但係喺繁多嘅事務上遇到意外，我都學習到要好好管理自己的情緒，優化所有事情。」

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