【移民英國】移民英國遇中年搵工危機　40歲港男嘆挫敗：係咪要為錢折腰

▲ YouTuber分享中年移民英國搵工難處。

近年愈來愈多人移民英國，不過若人到中年要在外地重新適應也不是易事。有40歲中年港男近日就在YouTube頻道分享移民兩年的感受，大嘆「中年搵工有一種挫敗心態」。

YouTuber「影像補完計畫 Hong Kong Walker」在2021年移民英國，他不時分享在英國的生活點滴，他近日拍片大嘆中年的搵工危機。他坦言，移民兩年至今未搵到工，寄出的CV約有40至50份，酒店、廚房、清潔等不同範疇，僅獲8個回覆，部分有邀請他去面試，但卻遲遲未約定時間，最後不了了之。

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他表示，自己最初都抱住樂觀心態，想著「有手有腳點會無嘢做」，於是不斷寄出CV，但不獲聘用，令他開始感受到中年男人搵工的挫敗心態。他表示，作為中年人，自己在搵工前會思量更多，年輕人勇於在就業市場競爭，為賺錢嘗試不同工種。即使面對同一份工，自己需要拉下面子與年輕人競爭，一來自己與年輕力壯的他們相比輸蝕，其次他們比自己更需要這份工作。

更重要是，中年人想穩定下來，想要隨意的生活態度，甚至想是否「一定要為錢折腰」，會否有其他出路。他提及，自己在近30歲時創立YouTube頻道，至今營運順暢，令他思考自己是否應創業，這樣就不用寄生在別人的事業下，因此他亦再多開了一個「打機台」，希望增加收入來源。

此外，他發現英國存在歧視問題，他稱自己中年求職無法放下面子到店舖搵工，所以在網上申請後，再留意店舖員工的種族分布，他大嘆英國本地人一定是優先選擇，部分網上求職見到黃種人亦不考慮。

英國搵工係會有沮喪期，呢個要話俾香港人聽。

而作為香港人，英語水平也是困難，因大部分公司在面試前都要完成評估，跟土生土長的英國人競爭是沒可能，而且不少公司都要求一至兩年工作經驗，但由於無法通過評估，連面試機會都無，結果就累積不到經驗，因此港人在英國缺少向上爬的機會，大多只能從事較低技術的工種。最後，他提醒中年移英港人，搵工需要「收放自如」，不要把自己迫得太緊，慢慢尋找出路。

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責任編輯：王明芳