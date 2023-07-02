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【爆谷一周】周潤發傳授跑步養生秘訣　發哥直言受媽媽影響永不言敗

娛樂 14:24 2023/07/02

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發哥周潤發為宣傳新作《別叫我＂賭神＂》，與柯煒林（Will）、盧慧敏（Amy）及導演潘耀明上谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》。

眾所周知，發哥平時喜歡跑步，甚至約一班志同道合朋友成跑步團，連發哥也曾形容跑步已經成為他生活的一部份。

【別叫我〝賭神〞】周潤發徒步跑各戲院謝票　發哥由朝到晚跑勻油尖旺

發哥率柯煒林、盧慧敏及導演潘耀明上谷德昭節目《爆谷一周》。

跑步養生改善健康

發哥在《爆谷一周》透露當初跑步是為改善健康：「拍《賭神》那張相時，大家見有少少寒背。」他解釋因為多年來拍動作片受傷留下不少舊患，稱：「又叫『駱駝病』，然後就靠跑步改善情況。」

而後來拍電影《無雙》有部份場面在加拿大取景，當地攝製隊逢周六日不開工，於是發哥就用這些時間約香港工作人員一起跑步：「之後大家話返到香港都一齊跑，於是有呢個跑步團。」

發哥鼓勵達明

與張達明老友的主持谷德昭當場多謝發哥令張達明去跑步，助老友改善健康。

因為張達明於2011年確診第三期鼻咽癌，無數化療及電療令他重金屬中毒，而他一直自閉不願去出，直到由發哥叫他跑步，結果慢慢運動成為張達明習慣，健康及心情也慢慢轉好。

發哥回憶稱︰「我見佢做完電療，成條頸黑晒，咁唔得，所以就叫佢一齊跑步，而家我唔跑佢都自己跑，跑完仲WhatsApp我話︰『今日交咗功課。』」

助鵬哥拆睇相佬招牌

另外，與發哥屬同一期藝訓班同學的盧海鵬自己一個人住生活枯燥，而且因為年紀漸長而行動有點不便，於是發哥邀老朋友齊跑︰「我日日車足佢一年，最初接佢去跑，連遞隻腳上車都遞唔到，到而家一齊跑完又去食嘢，幾開心。」

發哥更幽默稱有睇相佬話鵬哥只可活到79歲：「所以我帶佢跑步跑到80歲就無理佢。」而鵬哥現在已81歲，成功拆睇相佬招牌。

發哥想演啞巴

此外，曾導演過成龍、周星馳的谷德昭稱，想集齊「雙周一成」，由此問發哥還有甚麼劇本想拍，而周潤發答：「有，你寫個劇本，唔好寫對白畀我，做個啞嘅！」表示想只靠一張臉去表達千言萬語。

談到從影多年，如何仍保持演戲新鮮感，他說要與新導演、新編劇合作：「繼續有人搵我做戲嘅，但都希望我做番嗰啲好穩陣嘅角色，我又唔想…我都想挑戰新角色，但都要有人畀到咁嘅刺激你先得㗎。我唔介意做壞人，但千祈唔好叫我拍AV。」

谷導開玩笑說：「咁fit唔拍，嘥咗喎！」想不到發哥竟笑：「加藤鷹都退咗休，我仲拍咩？你都黐線！拓也哥死埋添。」

深受發媽影響

到現場觀眾發問時間，當中有人問發哥養生秘訣，他即場示範表示膝蓋要微曲、手擺動不用大、只用鼻不用口呼吸，並強調要慢跑不可心急貪快：「就算響屋一邊睇電視一邊原地踏都可以。」並建議每天跑20至30分鐘。

此外，另一位觀眾問發哥哪一個人對他影響最大，發哥回答是媽媽︰「我阿媽永不言敗，同埋勤力到不得了。我細個就跟住佢，佢話我知，點解我咁黑呀？佢耕田嗰陣，孭咗我出去；要耕田淋水，就掉低我喺田係咁曬，耕完返嚟先孭番我，咁我咪黑晒囉！原裝膚色！」

發哥說發媽讀過書，但智慧很高：「但佢啲智慧好高，同埋講嘢好押韻。我哋賣菜，佢出口成文，佢話：『太平山頂有隻鳳凰雞，海珠橋下有高低』，『三分利錢唔係過太，斬低枱腳就枱圍，斬低啲價錢就下啲熟客仔』」又吆喝扮叫賣：「『喂埋嚟睇埋嚟揀呀！』佢先係第一個最早期呀！」

谷導笑言，發媽是「南丫島船頭尺」，發哥回應：「佢係『船頭媽』！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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