【情殺悲劇】18歲童星遭22歲前男友亂刀刺死　媽媽崩潰：女兒倒在血泊中

▲ 18歲日本女童星遭前男友刺死。（影片截圖）

日本橫濱市近日發生一宗驚人情殺案，死者是年僅18歲的童星富永紗菜，遭22歲舊愛持刀刺死，被媽媽發現時倒臥在停車場的血泊中，送院搶救後宣告不治。據了解，她生前曾4次求救與前男友的感情糾紛，可惜最終仍發生憾事。

事發於6月29日上午10時許，富永紗菜出門時，遭前男友伊藤龍稀持刀猛刺數次，其後媽媽目睹女兒倒在停車場，即時報警求助，崩潰喊著，「女兒倒在停車場渾身都是血。」可惜送院搶救約1小時，最終仍回天乏術。

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童星出身的富永紗菜曾參演舞台劇，不過她在2019年後專注學業，漸漸淡出演藝圈，沒想到最終命喪前男友刀下，友人得知死訊亦坦言非常震驚，不敢相信。

▲ 前男友自首。（影片截圖）

伊藤龍稀在得富永母親報案後，自己走到警署自首，並承認自己特意在前女友家門前埋伏等待，然後用刀刺她。據女方友人透露，富永紗菜和前男友交往兩年，不斷爆發大大小小的爭執。

伊藤鄰居亦表示，曾在深夜聽過他家裡傳來男女爭吵聲，還有撞擊地板和牆壁的聲音，還不時傳來女性喊著「很痛」、「對不起」的叫聲，伊藤的暴力相向最終導致這段感情走向悲劇。

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責任編輯：王明芳