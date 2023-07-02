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【死而復生】女子癌逝靈車上「奇蹟復活」　遺體突睜眼喘氣嚇壞家屬

健康 15:33 2023/07/02

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女子癌逝靈車上「奇蹟復活」，遺體突睜眼喘氣嚇壞家屬。

「死而復生」事件又再發生。日前，泰國一名罹癌婦女被醫院宣告死亡後，家人正運送其遺體到寺廟準備後事，怎料遺體在途中竟突然睜開眼大口喘氣，嚇壞在場所有人。

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綜合外國媒體報道，這宗離奇事件發生於泰國烏隆府，一名49歲罹患肝癌的女子Chataporn Sriphonla因被判時日無多，家人希望她回家共度最後時光，但在6月29日，醫院將其送回烏隆他尼家中途中，Chataporn突然停止呼吸，醫護人員宣告其死亡。

Chataporn的家人雖傷心欲絕，但仍立即著手處理後事，遵循佛教傳統買好了棺材及準備火化和葬禮。

遺體運送途中突「復活」

靈車載著Chataporn遺體前往寺廟準備葬禮儀式，結果在途中，已經死亡的Chataporn卻突然睜開眼睛，並大口喘氣，令車上所有人都嚇壞。她隨即被送回醫院，目前正在女兒陪同下接受治療。家屬們相信，Chataporn奇跡復活是為了要見孩子最後一面。

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責任編輯：羅嘉欣

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