【搶人才】港府擬放寬申請門檻　毋須全球百強大學畢業　李家超冀人才配合八大中心發展

▲ 港府擬放寬予非全球百強大學畢業生申請來港。（資料圖片）

本屆政府推出一系列「搶人才」措施，「高端人才通行證」等各項輸入人才計劃，今年首5個月接獲8.4萬份申請，4.9萬份獲批。特首李家超透露，計劃進一步放寬申請門檻，申請人未必需要全球百強大學高校畢業。

李家超接受電視節目訪問時指，很多地方都有非百強大學，但很優秀的人，指百強大學有其量度因素，「但我要考慮香港有八大中心，希望人才配合八大中心的發展。」

吸人才配套須「夠到要贏」

他出席電台節目時又說，在吸引人才方面，提供的服務和配套不能「足夠了事」，而是「夠到要贏。」李家超說：

以前我們可能真的這樣想，香港一直很好，足夠了，不要將資源錯配，但在這個階段，其實我們在某些環境，無法跟人家競爭，我要贏人家的時候，我們就不只談『足夠』，我們還要『夠到要贏』。

他強調，政府在「搶人才」的同時，亦會積極挽留人才，讓他們在香港落地生根，當局會做足有關配套，為人才提供一站式服務，包括就教育、醫療、住宿方面提供意見。他又說，香港亦要提升整體居住環境，例如做好文化藝術交流中心的定位，在交通、旅遊等方面都要繼續提升。

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責任編輯：林曉君