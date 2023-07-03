官場政界掀「華服」風　誰更勝一籌？

▲ 特首夫人與女高官身著華服出席七一升旗儀式及酒會。（麥美娟Facebook圖片）

今年七一慶回歸活動，不同場合都有官場、政界人士身著華服現身，成為一道獨特風景線，最顯眼莫過於七一當日，特首夫人林麗嬋、5位女局長及特首辦主任葉文娟組成的「華服女團」。

民政及青年事務局局長麥美娟透露，各人所著時尚華服是由香港知專涉及學員的學生及老師根據各人個性及風格而設計，希望為回歸這個特別日子，增添更多華彩。房屋局局長何永賢更忍不住自己動手畫圖。

▲ （發展局Facebook圖片）

發展局局長甯漢豪則話，知專學生首次與其會面，已就其平日的衣著打扮進行資料搜集，從而判斷她屬意的風格。甯漢豪對於自己在未提出任何意見下，學生可以提出非常適合她形象及喜好的設計，表示驚喜及讚賞。

林筱魯著明朝官服 議員提醒小心「清兵」

▲ 立法會議員林筱魯身著明朝官服。（林筱魯Facebook圖片）

而華服風似未停止，各界不同慶回歸活動，再有華服身影，其中，立法會選委界議員林筱魯亦身著明朝一品官服出席活動。林筱魯笑言，有議員提醒，身穿明朝服飾，見到「清兵」要小心。

經民聯立法會議員梁美芬今日出席港島婦聯慶回歸典禮時，亦是華服裝扮。

▲ 經民聯立法會議員梁美芬。（梁美芬Facebook圖片）

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