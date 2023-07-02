【MIRROR】姜濤被指與髮型師Lydia地下情　疑壓力爆煲發文：句句似箭

今日（7月2日）有媒體爆MIRROR萬人迷姜濤成功出pool不再「A0」，與MIRROR御用髮型師Lydia發展地下情逾1年。此緋聞爆出後，即引網上熱討。

姜濤在今日約下午1時在個人IG連續出3個黑屏IG Story，同時配上兩首歌曲的歌詞，第一首是G.E.M.鄧紫棋的《受難曲》，另一首是自己的《鏡中鏡》。

【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool 疑與髮型師Lydia地下情逾1年

▲ 姜濤被指與MIRROR御用髮型師Lydia發展地下情。

姜濤借歌詞表心聲

第1及2個發文以《受難曲》配上動態歌詞：Dear Father 為什麼我日夜 心都在拉扯 為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了 他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見」

以及：「妖言惑眾原來不只 Lucifer 還有拿著鍵盤的一群恐怖份子 隔著屏幕以為別人不認識 猙獰面目全部讓我想吐 (what the ah)仁慈的父 難道你不怒 難道真把他們當作一時糊塗 我想隨你腳步 走你走的道路」

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至於《鏡中鏡》，姜濤引用了當中歌詞：「「幾多Like數先算應得 幾多恥笑迫我屈膝 幾多生死使我哭泣 幾多苦笑遮我抑鬱 便一伙共舞 盡做 大路 便生火獨舞 逐步 每步 以 一首歌曲 數百個字 賜我力量 用力訴 成名和寂寞 盡力訴 留言和辯論 落力訴（反攻） 台前和幕後 合力訴（反擊） 掃到那落葉落盡 尚在掃 繼續掃 要命數 潔白到 來生 無業報⋯⋯」

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