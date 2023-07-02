【MIRROR】姜濤被指與髮型師Lydia地下情 疑壓力爆煲發文：句句似箭
今日（7月2日）有媒體爆MIRROR萬人迷姜濤成功出pool不再「A0」，與MIRROR御用髮型師Lydia發展地下情逾1年。此緋聞爆出後，即引網上熱討。
姜濤在今日約下午1時在個人IG連續出3個黑屏IG Story，同時配上兩首歌曲的歌詞，第一首是G.E.M.鄧紫棋的《受難曲》，另一首是自己的《鏡中鏡》。
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool 疑與髮型師Lydia地下情逾1年
姜濤借歌詞表心聲
第1及2個發文以《受難曲》配上動態歌詞：Dear Father 為什麼我日夜 心都在拉扯 為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了 他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見」
以及：「妖言惑眾原來不只 Lucifer 還有拿著鍵盤的一群恐怖份子 隔著屏幕以為別人不認識 猙獰面目全部讓我想吐 (what the ah)仁慈的父 難道你不怒 難道真把他們當作一時糊塗 我想隨你腳步 走你走的道路」
至於《鏡中鏡》，姜濤引用了當中歌詞：「「幾多Like數先算應得 幾多恥笑迫我屈膝 幾多生死使我哭泣 幾多苦笑遮我抑鬱 便一伙共舞 盡做 大路 便生火獨舞 逐步 每步 以 一首歌曲 數百個字 賜我力量 用力訴 成名和寂寞 盡力訴 留言和辯論 落力訴（反攻） 台前和幕後 合力訴（反擊） 掃到那落葉落盡 尚在掃 繼續掃 要命數 潔白到 來生 無業報⋯⋯」
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撰文 : TOPick柴犬出動