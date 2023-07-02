  • 27°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 18:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高空擲物】旺角道天降石屎雨遍佈3條行車線　警員帶走2人助查包括單位業主

社會 17:51 2023/07/02

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

旺角道天降石屎雨。

旺角有石屎簷篷及狗臂架從高處墮下，擊毀一部貨車，大量石屎碎片散佈在旺角道三條行車線上。

今日（2日）下午約3時，旺角道30號寶安大廈頂層一幅約3米乘1米的石屎簷篷及狗臂架突然墮下，碎片四散，地下一部停泊的貨車被石屎及鐵枝打中，警方到場把旺角道介乎通菜街及花園街的3條行車線暫時封閉，警員正登上大廈調查，其間1名男子受傷需送院， 他仍然清醒。

下午有屋宇署職員到場，並由消防員協助乘坐雲梯到16樓頂層現場視察，塌下的石屎簷篷面積約6米乘1米，事發時一部貨車被跌下的石屎碎及鐵支打中車身，男司機事後受驚需送院診治。

警員調查後在現場帶走肇事單位業主及一名大廈業主委員會人員返署協助調查。

運輸署表示，因路面有障礙物，旺角道（往洗衣街方向）近通菜街的部份行車線仍然封閉。車輛不能從旺角道（往洗衣街方向）左轉入通菜街。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

    點擊圖片放大
    +2
湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【珍惜生命】鴨脷洲大橋7旬翁墮海　送院搶救不治
今日 10:04
【珍惜生命】鴨脷洲大橋7旬翁墮海　送院搶救不治
【大學欺凌】港大男宿生被逼聞腳板影片攝於3年前　舍監引述「受害人」稱截圖遭誤解
今日 10:37
【大學欺凌】港大男宿生被逼聞腳板影片攝於3年前　舍監引述「受害人」稱截圖遭誤解
【火警】南丫島起火木船發現人類殘骸　失蹤男疑葬身火海
今日 14:29
【火警】南丫島起火木船發現人類殘骸　失蹤男疑葬身火海
【警員操守】當值警員被揭疑於警車內睡覺　警方：定必嚴正處理
今日 14:53
【警員操守】當值警員被揭疑於警車內睡覺　警方：定必嚴正處理

你可能感興趣

【珍惜生命】鴨脷洲大橋7旬翁墮海　送院搶救不治
今日 10:04
【珍惜生命】鴨脷洲大橋7旬翁墮海　送院搶救不治
【大學欺凌】港大男宿生被逼聞腳板影片攝於3年前　舍監引述「受害人」稱截圖遭誤解
今日 10:37
【大學欺凌】港大男宿生被逼聞腳板影片攝於3年前　舍監引述「受害人」稱截圖遭誤解
【火警】南丫島起火木船發現人類殘骸　失蹤男疑葬身火海
今日 14:29
【火警】南丫島起火木船發現人類殘骸　失蹤男疑葬身火海
交通事故 旺角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人
12:44 2023/07/01
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人
【日本KOL】女網紅15歲開始不斷整容　網民感慨：本來個樣仲靚
16:28 2023/07/01
【日本KOL】女網紅15歲開始不斷整容　網民感慨：本來個樣仲靚