【高空擲物】旺角道天降石屎雨遍佈3條行車線　警員帶走2人助查包括單位業主

▲ 旺角道天降石屎雨。

旺角有石屎簷篷及狗臂架從高處墮下，擊毀一部貨車，大量石屎碎片散佈在旺角道三條行車線上。

今日（2日）下午約3時，旺角道30號寶安大廈頂層一幅約3米乘1米的石屎簷篷及狗臂架突然墮下，碎片四散，地下一部停泊的貨車被石屎及鐵枝打中，警方到場把旺角道介乎通菜街及花園街的3條行車線暫時封閉，警員正登上大廈調查，其間1名男子受傷需送院， 他仍然清醒。

下午有屋宇署職員到場，並由消防員協助乘坐雲梯到16樓頂層現場視察，塌下的石屎簷篷面積約6米乘1米，事發時一部貨車被跌下的石屎碎及鐵支打中車身，男司機事後受驚需送院診治。

警員調查後在現場帶走肇事單位業主及一名大廈業主委員會人員返署協助調查。

運輸署表示，因路面有障礙物，旺角道（往洗衣街方向）近通菜街的部份行車線仍然封閉。車輛不能從旺角道（往洗衣街方向）左轉入通菜街。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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記者：曾秋文