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【大學發展】港大聯北京協同創新研究院推研究轉化　培養創科博士研究生

社會 15:54 2023/07/02

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（左起）香港大學副校長（研究） 申作軍、北京協同創新研究院院長王茤祥。（港大提供圖片）

香港大學與北京協同創新研究院於本年5月23日在香港舉行揭幕典禮，慶祝香港大學協同創新中心成立；中心旨在促進研究轉化，加強科學研究、技術產業化和人才培養等多個領域的合作。

典禮上，雙方簽署聯合培養博士研究生協議，共同培養創新創業技術人才，為他們提供各種研究資助機會。

香港大學副校長 （研究） 申作軍致辭時表示，中心是港大致力卓越研究與創新的有力證明，將匯聚頂尖研究人員和行業合作夥伴，開展前沿研究項目，共同為複雜問題尋找解決方案，創造新知識、培養創科人才，故熱切期待此次合作所帶來的豐碩成果，對大學乃至世界作出偉大貢獻。

北京協同創新研究院院長王茤祥則形容，「重大基礎研究成果產業化是推動科技進步的重要方式」，並認為成立中心能夠充分發揮港大學術優勢、學生優勢及北京協同創新研究院的技術加速綜合優勢，建立「技術研發、產業培育、人才培養」三位一體的創新創業高效機制，帶來更多原創技術及新興產業；同時，他期望可作為港大教育改革的重要平台，支撐創科探索。

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責任編輯：梁凱婷

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