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【大學發展】麻醉科受忽視教學人員短缺　劉澤星態度開明助解決部門問題

社會 00:00 2023/07/17

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(陳展棋攝)

港大麻醉科系主任張志偉表示，擔任麻醉科醫生20多年，並即將於今年離開多年的崗位。他指，由讀書至擔任教職多年，學生人數由100多人增加至200多人，但全職教學人員只有4人，幾乎無改變過，盼大學增加投放至學系資源。

張志偉表示，麻醉科發展以往與今年可說是「差天共地」。以往麻醉工作並不需要專科醫生執行。不過隨著時代更迭，現時麻醉科醫生不但需要進行術前評估病人情況、確保病人於手術期間安全，維持病人的穩定性，並協助管理危重病人的生命。

港大麻醉科每年畢業的醫生亦倍增，由100多人增至200多人。不過，張志偉指，多年以來招聘困難，全職教學人員只有4個。

他坦言，大學教學工作並不是受歡迎的崗位，薪金較醫管局低、由於學系規模較少，需要倚賴外出執業幫補研究經費。不少醫生情願私人執業，亦不願意加入擔任教席。

他指，劉澤星上任院長後，著力解決部門問題，形容對方開明、並有能力帶領業界發展，不過仍希望大學正視學科的資源問題。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

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