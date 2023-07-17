【大學發展】麻醉科受忽視教學人員短缺　劉澤星態度開明助解決部門問題

▲ (陳展棋攝)

港大麻醉科系主任張志偉表示，擔任麻醉科醫生20多年，並即將於今年離開多年的崗位。他指，由讀書至擔任教職多年，學生人數由100多人增加至200多人，但全職教學人員只有4人，幾乎無改變過，盼大學增加投放至學系資源。

張志偉表示，麻醉科發展以往與今年可說是「差天共地」。以往麻醉工作並不需要專科醫生執行。不過隨著時代更迭，現時麻醉科醫生不但需要進行術前評估病人情況、確保病人於手術期間安全，維持病人的穩定性，並協助管理危重病人的生命。

港大麻醉科每年畢業的醫生亦倍增，由100多人增至200多人。不過，張志偉指，多年以來招聘困難，全職教學人員只有4個。

他坦言，大學教學工作並不是受歡迎的崗位，薪金較醫管局低、由於學系規模較少，需要倚賴外出執業幫補研究經費。不少醫生情願私人執業，亦不願意加入擔任教席。

他指，劉澤星上任院長後，著力解決部門問題，形容對方開明、並有能力帶領業界發展，不過仍希望大學正視學科的資源問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋