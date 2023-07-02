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【內地訪問】段崇智疫後首率團訪京　與故宮博物院簽合作協議辦宋拓碑帖展

社會 16:35 2023/07/02

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（左）中文大學校長段崇智。（中大提供圖片）

中文大學校長段崇智於疫情後，首度率領高層代表團，於6月28至30日出訪北京，與多個部門及機構交流，包括清華大學、北京大學、故宮博物院等；是次共簽署4項合作協議，如與故宮博物院簽署合作協議，聯合舉辦「宋拓魅力—碑帖珍本特展」，深化教育合作領域，培養國際一流人才。

是次訪問旨在促進多方合作交流，深化教育合作領域，培養國際一流人才；出訪期間，代表團拜會11個中央部委和機構，包括國務院港澳事務辦公室、國家教育部、國家科學技術部、中國科學院、國家自然科學基金委員會、清華大學、北京大學、故宮博物院、北京市政協及北京市人才工作局等。

同時，代表團與不同夥伴機構簽署了4項合作協議，開拓契機及新機遇；當中，中大與故宮博物院簽署合作意向書及「宋拓魅力—碑帖珍本特展」展覽協議、與北京市人才工作局簽署合作交流備忘錄、並與國家（中關村）火炬科創學院簽署合作交流備忘錄。

另外，段崇智亦主持中大北京中心成立典禮，並參加中大60周年華誕北京校友晚宴，與逾280位校友一同慶祝；其後，他更邀請不同部委及院校領導，于本年12月到訪中大參加60周年校慶活動。

為期3日的訪問順利結束，段崇智形容是次率團赴京「取得豐碩成果」，成功向各部委介紹「中大五年策略計畫」的進展、與內地的合作規劃，並爭取各代表與中大攜手加強學術、科研交流，深化產學研發展；他又指，中大將充分發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，積極融入國家發展大局，推動實現「中大五年策略計畫」，創造突破，以培養更多高端專業人才，實現「融匯中國與西方」的使命。

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責任編輯：梁凱婷

 

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