【金鎖匙】同志富豪慶祝孫女出生榮升外公　贈千萬豪宅5000萬信託基金

▲ B女一出生就擁6000萬身家。

若能幸運地在富豪家庭出生，從誕生起就已享有財富自由。英國富豪同志爸爸Barrie以代孕方式先後育有5名子女，其中23歲的女兒Saffron近日平安誕下女兒，榮升外公的Barrie為表達喜悅，豪砸100萬英鎊（約1000萬港元）為孫女購入豪宅，連其前夫Tony亦花500萬英鎊（約5000萬港元）買基金，當成送給孫女的禮物。

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據英媒報道，Barrie和Tony是英國首對同志爸爸，他們在多年前結婚後，透過代理孕母獲得一對雙胞胎，之後亦先後有多3名子女，其中雙胞胎之一、23歲的Saffron在6月24日平安誕下一女Marina。Barrie榮升外公相當興奮，在IG寫道，

這是我的第一個孫女，以及一個即將被寵壞的新公主。

Barrie表示，在孫女出生後，就以孫女的名義豪砸100萬英鎊購入一棟豪宅，同時還聘用了一位知名室內設計師團隊，希望他們好好裝潢這精美的「禮物」。Marina的舅父亦特別花了5000英鎊（約5萬港元）贈送了一架Dior的高級BB車。

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雖然Barrie和Tony早已離婚，但Tony在得知孫女出生後，亦宣布為Marina設立價值500萬英鎊的信託基金，因此Marina尚未滿月，身家已超過600萬英鎊（約6000萬港元）。

事實上，Barrie與Tony一直受大眾注目，2人結婚時找了代孕育有5孩子。他們因投資代孕事業、醫學研究公司、房地產與比特幣賺進大筆財富，不過後來他們因感情變淡，已在2019時和平協議離婚。

Barrie戀上女兒Saffron的前男友Scott另組家庭，代孕母於2020年9月誕下女嬰。女兒得知爸爸與前男友在一起，由起初接受不來，其後大力支持他們，更表示願意捐出卵子，希望「爸爸們」育有更多孩子。

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責任編輯：王明芳