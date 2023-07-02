【TVB高層】樂易玲63歲生日開派對　TVB小生花旦到賀熱鬧如台慶

現為電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）兼邵氏電影執行董事及總經理的TVB高層樂易玲，在昨日（7月1日）63歲生日，在前一晚（6月30日）於黃竹坑舉行生日派對。

樂小姐的兩個兒子出席外，TVB的眾小生花旦也有到賀，令生日派對有如TVB台慶般熱鬧。

到賀嘉賓包括：陳豪、陳山聰、胡定欣、姚子羚、謝嘉怡、陳楨怡、宋宛穎、梁超怡、林鈺洧、邢慧敏、鍾柔美、朱晨麗、陳懿德、方力申、羅子溢、張曦雯、陳敏之、黃洛妍、周吉佩、吳大強、支嚳儀、江嘉敏、張彥博、傅嘉莉、陸劍青、譚嘉儀、莊思明、莊思敏等。

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而樂小姐在個人社交平台上載當晚派對的照片，並寫道：

做得幾辛苦，只要想起，

家中有兩個寶貝仔仔、

公司有一班好同事並肩作戰、

放工放假有班好朋友陪伴，

再辛苦，深呼吸挺挺腰又過了！

幸運遇上你們🫶🏻

感恩生日與妳妳妳每一位幸福渡過❤️ #特別多謝8樓夥伴

#SpecialThanksToDCHouse&SimonMa

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