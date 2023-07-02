【七一回歸】陳國基指不少移民者已回港　陳茂波︰本地生產總值較1997年增逾一倍

▲ 香港特別行政區成立二十六周年慶祝酒會。（陳茂波fb圖片）

政務司司長陳國基表示，近兩年有13、14萬港人移民，雖無確實統計數字，但相信不少人已回港。他又提到，各項輸入人才計劃，首5個月接獲8.4萬份申請，一半獲批，反映香港仍具吸引力。他相信，只要經濟做得好、制度好、成為宜居城市，自然有人流入。

陳國基接受電台節目訪問時又表示，不認同香港跑得比其他城市慢，亦不主張將香港與其他地方比較，強調每個政府處理疫情方法各有不同，而香港政府重視市民健康。

陳國基又提到，香港在最新的「全球宜居城市」排名61，較去年上升13位，他指港府有聽從民意，在上任初期已定下防疫措施只放寬、不收緊、「不走回頭路」，減低市民的不適感。

財政司司長陳茂波則發表網誌表示，本港經濟持續發展，不斷擴容，本地生產總值已超過28,000億港元，較97年增加超過一倍，年均增長率約2.8%，較其他先進經濟體同期的平均1.9%增長率為高；本港的人均生產總值達到49,000美元。

他續指，「一國兩制」的制度優勢、普通法制度，以及跟國際最佳標準和規則銜接，讓香港滙聚了全球的資金、頂尖的企業及人才，是支持香港國際金融中心和國際創新科技中心發展的獨特優勢。呼籲繼續抓緊歷史發展機遇，特別是讓年青人更深入了解國家發展的進程、理念、道路和目標，讓他們充分發揮所長。

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責任編輯：戴朗希