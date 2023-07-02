【動脈瘤】健身網紅頸痛3日揭頸動脈瘤破裂　女友懷中猝逝終年30歲

▲ 30歲健身網紅頸痛3日，揭頸動脈瘤破裂，女友懷中猝逝。

身體不適一定要及時就醫。德國一名人氣健身網紅，頸部疼痛了3日，突然頸部動脈瘤破裂，躺在女友身上猝逝，年僅30歲。

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綜合外國媒體報道，德國人氣健身網紅Jo Lindner，擁有如希臘神像雕像般的身材。他在社交媒體上擁有875萬名粉絲，YouTube頻道影片觀看數更多達5億次。然而在6月30日，卻驚傳他猝逝的消息。其女友Nicha昨日（7月1日）在社交媒體悲痛證實消息，表示男友在6月30日正和她躺在床上，等待下午4點到健身房與友人碰面時，突然因頸部動脈瘤破裂，倒在她的身上猝逝。Nicha更透露男友在3日前曾感到不適：

3天前他一直說脖子痛，但我們沒有真正意識到它，直到一切已經太遲。

據悉，Jo Lindner曾在訪問中坦言自己罹患名為「rippling muscle disease」的肌肉痙攣疾病，導致肌肉對運動或壓力過於敏感。原本他更擔心自己會因過度訓練引發心臟病，不料1個月後卻是因頸部動脈瘤破裂而離世。不幸消息傳開後，大批網民紛紛湧入Jo Lindner的社交媒體專頁留言哀悼，遺憾稱「再也看不到能控制胸肌纖維天賦的男人了」。

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提防動脈瘤及頸動脈阻塞

内地曾有男子頭痛、頸痛逾半個月，在家中自行刮痧處理，結果問題變得更嚴重，送醫途中失去意識昏迷，更一度心臟驟停。醫生檢查後表示，男子患顱內動脈瘤，頭痛、頸痛正是身體發出的警號。約有40至60%的患者，會在動脈瘤出血後的1個月內再次發生破裂，而第二次破裂後，致殘致死率就高達60至80%，十分危險。

另外，台灣神經內科醫生陳龍也曾在節目中表示，頸動脈從心臟連接到頸部，然後通到腦部，是一條最主要的血管。若這條突然被阻塞，就會變成大中風。

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責任編輯：羅嘉欣