【錯愕退婚】未婚夫禁止穿白色婚紗　準人妻嬲到喊得悉真相心碎退婚

▲ 有準新娘被未婚夫禁止穿白色婚紗行禮。（iStock圖片）

穿上白色婚紗完成婚禮是新娘的憧憬，然而，外國卻有一名準新娘卻遭未婚夫禁止穿上婚紗，原因是她「不夠純潔」，令準新娘情緒崩潰，這一切都讓她思考，是否要嫁給眼前的男人。

有準新娘在《Reddit》發文分享，她和未婚夫Ryan拍拖6年，她在去年3月接受對方求婚，籌備婚禮時本來一切都正常，然而在婚前一個月，未婚夫竟突然說，認為她不應該穿白色婚紗。

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最初準新娘以為對方是怕拍照不好看，才會如此說，惟當她支付了婚紗後，未婚夫卻怒氣沖沖要求看她挑選的婚紗，事主本來想給對方驚喜，因而拒絕要求。未婚夫問是甚麼顏色，事主坦言是「白色」，沒想到未婚夫即時發火。

在事主追問下，Ryan表示，新娘只有在純潔、處女之身時，才可以穿白色。如果婚禮穿白色婚紗，等同欺騙前來祝福的賓客。

未婚夫的理由令事主感到錯愕，事主表示，她在18歲時曾有一位男友，初夜亦獻給對方，最初Ryan得悉時還與她大吵，後來事件隨著時間淡去，直至現時要結婚，她才發現對方根本沒有忘記。

老實說，這一切讓我懷疑是否要嫁給這個男人。

後來，事主決定悔婚，放生這名未婚夫，還開心表示，自己已有其他約會對象。不少網民紛紛支持事主，認為這段感情早該結束，甚至斷言即使他們結婚也不會有好結果。

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責任編輯：王明芳