【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞　花姐發文安撫姜糖

今日（7月2日）有媒體爆MIRROR成員姜濤與髮型師Lydia發展地下情，甚至指此段戀情已經逾1年，而且女方已成功融入家中，與姜濤家人齊到澳洲旅行。

此緋聞爆出後，即引網上熱討，有姜糖表示姜濤早已大個仔，就算拍拖也屬正常，但另一方有疑姜糖反對，甚至形容Lydia為「老女人」，由此令網民覺得粉絲太管束偶像。

但同時亦有姜糖指，雖然偶像拍拖是正常，可是認為今次所謂的地下情只是捕風捉影，並非事實。總之引熱議外，同時又引網上罵戰。

【MIRROR】姜濤被指與髮型師Lydia地下情 疑壓力爆煲發文：句句似箭

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花姐發文回應

而姜濤在今日約下午1時，在個人IG連續出3個IG Story，同時配上兩首歌曲的歌詞，第一首是G.E.M.鄧紫棋的《受難曲》，另一首是自己的《鏡中鏡》。

當中，姜濤引用歌詞包括：「這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了」、「拿著鍵盤的一群恐怖份子」、「幾多Like數先算應得 幾多恥笑迫我屈膝」等，借歌詞訴心聲。

而MIRROR經理人花姐（黃慧君）也在近下午3時於個人IG發文回應此事件，寫道：「大家唔好再為一D（啲）失實報道而擔心勞氣」。

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