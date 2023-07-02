【睡眠影響】常熬夜死亡風險大增21%　研究：有吸煙酗酒習慣更致命

▲ 常熬夜增加死亡風險。

熬夜不但是不好的生活習慣，更會增加死亡風險。《Chronobiology International》近期一項研究指出，習慣晚睡的人和習慣早睡早起的人相比，死亡風險高出21%。

最新研究：

芬蘭赫爾辛基大學的研究團隊自1981年起，對23,854位平均年齡為41歲的芬蘭民眾進行為期41年的追蹤，受試者還需透露自己的吸煙與飲酒習慣，並透過問卷調查形式表明自身睡眠狀態。

研究團隊將受試者分為4大類別，分別是「明顯早睡早起組」、「早睡早起組」、「明顯夜生活組」和「夜生活組」。其中人數佔最多的組別是「夜生活組」，佔受試者總數的33%。另外，科學家們列出了各種影響死亡風險的因素，包括睡眠時間、體重指數、慢性病發病率、飲酒和吸煙狀況及數量等。

根據數據，與「明顯早睡早起組」相比，「明顯夜生活組」的死亡風險增加21%，「夜生活組」則是增加9%。若再將吸煙和飲酒2大因素納入考量，「夜生活組」就會因酒精可引發的疾病和意外，死亡者增加43%；因吸煙而引發惡性腫瘤如肺癌的死亡風險增加25%。

除此以外，科羅拉多大學綜合生理學系助理教授Celine Vetter在先前還發現，早睡早起的人，罹患憂鬱症的可能性較常人下降27%。

晚上11點前入睡更有助健康

美國醫學協會（AMA）最新研究顯示，若早睡或早起1小時，罹患重度憂鬱症的機率會減少23%；將睡眠時間提早至晚上11點前，罹患重度憂鬱症的機率更有機會下降40%。

對此，帶領此研究的哈佛大學醫學院博士Iyas Daghlas解釋，這或許由於早起的人容易接收到更多日光，而日光能夠改變身體荷爾蒙運作、影響情緒。相反，夜間工作者或經常熬夜的人，生理時鐘與他人的不同，容易令他們感到沮喪，進而增加罹患憂鬱症的風險。因此，建議大家稍微提前睡眠時間，不僅有機會改善心理健康，還能減少潛在的死亡風險。

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責任編輯：羅嘉欣