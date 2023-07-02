【遺愛人間】出生5日遭托兒所職員重摔落地　女童昏迷3年離世父母捐贈器官遺愛

▲ 父母捐贈女兒器官遺愛人間。（iStock圖片）

器官捐贈可讓死者遺愛人間，南韓釜山一名3歲女童，在出生僅5日時，被托兒所職員待，頭部重擊地面，過去3年都處於昏迷狀態，直至上月底心臟驟停離世，父母決定將女兒器官捐贈給另外4名孩子。

據韓媒報道，釜山的3歲女童鄭雅英（音譯），在2019年10月出生後，被送到一間托兒所，卻遭當時30多歲的職員虐待，涉事職員在15日內連續對14名嬰兒施暴，其中只有5日大的雅英被抓住腿部重摔落地，導致頭部嚴重受傷長期昏迷。涉事職員在今年5月被最高法院判囚6年。

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過去3年，雅英一直堅強存活，直至6月30日因心臟驟停，被醫院判定腦死，雅英的家人決定將她的心臟、肺、肝臟和腎臟捐給另外4名年紀相仿的孩子。父母表示，希望雅英可以在別人身上活下去，這也是一件好事。韓國器官捐贈機構公開了雅英父母寫給女兒的信，

請再次成為我們的女兒，我們會一起創造許多回憶直到我們變老。

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責任編輯：王明芳