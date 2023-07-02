【香港小姐】陳懿德預告新節目派福利　東張女神身材比選港姐時更佳【多圖】

現年24歲的陳懿德（Rachel），於中文大學新聞及傳理系畢業，去年參加《2021年度香港小姐競選》成功打入最後八強，之後與TVB簽約成為旗下藝員。

入行後，她獲委派任資訊節目《東張西望》主持，因靚女好身材兼「癲癲哋」傻大姐可愛性格，成為其中一位「東張女神」。

而陳懿德頗受TVB重用，她亦十分識做，比如她有份參與節目《請一日假去旅行》將播出，她在個人社交平台上載一張騷事業線、穿短褲的照片，似在預告屆時於節目將大派福利，並寫道：

是咁的

我第一個旅遊節目你唔係唔睇嘛🫣

下星期四晚 10:30 翡翠台😎 #請一日假去旅行

#陳懿德

▲ 陳懿德在個人社交平台上載福利照提粉絲捧場睇新節目。

成功瘦身不瘦胸

其實陳懿德現在經過努力做運動及「168斷食法」，身材比當年參加港姐時更fit，而在去年參加《香港小姐再競選》，更於是在短短3個月內激減22磅後踏上競選舞台，腰圍由25吋減至23.5吋，上圍卻反而上升0.5吋，結果在《香港小姐競選》勇奪季軍，並更引男注意。

除性格及外表夠吸引外，陳懿德家境亦不俗。

她曾在個人社交平台上載在家中舉行聖誕派對的照片，當中有羅天宇、梁凱晴、林鈺洧、潘靜文、林智樂、梁凱晴、何晉樂、周志文等約20名藝人之多，但空間仍十分充裕，巨型客廳一次過容納20人也不成問題，十分闊落，而且相中所見單位內放置聖誕樹，樓底頗高，反映陳懿德家去境不俗。

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