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【自由黨30周年】李家超感謝張宇人、邵家輝助力推動七一優惠　冀自由黨續獻計為港注入新動能

政治 20:54 2023/07/03

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自由黨創黨30周年，李家超出席慶祝酒會。（陳靜儀攝）

自由黨今日舉辦特區成立26周年暨自由黨創黨30周年慶祝酒會，特首李家超和多位高官出席。李家超致辭時點讚自由黨黨魁、飲食界議員張宇人，和自由黨主席、批發零售議員邵家輝，稱二人在七一優惠活動上做了許多工作。

李家超說，今年七一回歸日，市面上的歡樂氣氛明顯較前幾年熱鬧。認為除了與社會回復安寧，走出疫情陰霾，沒有社交距離有關，還與政府帶頭推出七一優惠活動，與各界積極響應有關，包括飲食業界1 400多間食肆推出的「七一折」特別優惠，還有就是6 000多間零售商鋪一起參與的「香港購物節」，向消費者提供折扣來購物。
 
李家超形容，此時此刻是香港「千帆並舉，揚帆出海」的黃金時機。展望未來，他強調，旅遊業和本地需求將繼續是今年香港經濟增長的主要動力。「我們要再創新猷，提供更優質的產品和服務，帶動旅遊和消費的氣氛。」李家超期望，自由黨各位成員持續提供好建議，同時發揮在商界的網絡以及領導能力，為香港注入更多新元素、創新意念和新動能。

自由黨創黨30周年酒會。（陳靜儀攝）

張宇人致辭時則感謝特區政府過去一直吸納不少自由黨員，進入特區政府管治班子及諮詢架構，未來會一如既往支持特區政府依法施政，並將會積極參與經完善後的區議會選舉，以及招攬更多中產人士、愛國愛港而且有志服務地區的人士，特別是青年人入黨。
  
自由黨主席邵家輝致謝辭時，強調自由黨未來會一如既往，努力擔當特區政府、工商界及市民的橋樑角色，提出更多具建設性的意見，協助政府發展經濟，實踐國家主席習近平所提出的「四點希望」。

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記者：林曉君

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