智慧農耕走進校園　煤氣公司物聯網系統啟發STEM教育

▲ 八鄉中心小學智能溫室落成，一眾曾協助建造八鄉中心小學溫室的嘉賓、老師、家長及學生等出席溫室開幕儀式，見證極具意義的一刻。

智慧農耕日益受重視，有學校和公共事業合作，引入智能水耕作為學習元素。近年積極發展智慧能源的煤氣公司開發物聯網控制系統，支援水耕運作，並將系統免費向學校推廣。

其中，元朗八鄉中心小學成為首間採用該系統的學校，除了興建智能水耕室，更透過智慧農耕進行STEM教學，實踐跨學科學習。

▲ 八鄉中心小學智能溫室落成，舉行別開生面的開幕儀式，一眾嘉賓手持有機蔬菜，讓醒獅採青。

小學裡的智能溫室

面積約二百平方呎的水耕室，是元朗八鄉中心小學的首個智能溫室，裡面種植著的各款蔬菜，毋須人手照顧，仍茁壯成長。

這有賴溫室內設置的物聯網（IoT）控制系統，利用傳感器和微型控制器收集室內的温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等數據，再透過電腦智能控制系統，調節濕度、溫度和補充水份、營養液等。

同時，水耕室引入太陽能供電系统，維持物聯網系統的運作，並可遙距監控發電和耗電狀況，令能源運用更環保、更高效。

▲ 煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑(中)感謝煤氣公司項目經理—煤氣溫馨義工隊鄺英釗(右)為八鄉中心小學提供技術支援，以及煤氣公司工程師郭子豐(左)為溫室安裝物聯網控制系統

智慧農莊的啟發

這套智能溫室由煤氣員工研發，最初設於煤氣公司元朗的慈善農莊裡，目的是提高生產效率，捐贈更多農作物予慈善機構。在一次農莊參觀活動中，八鄉中心小學校長黎婉姍留意到有關系統，啟發了她在學校建立溫室的念頭。

在疫情下，溫室籌備和興建歷時兩年，期間煤氣公司提供技術支援和建立IoT系統，黎校長指：「煤氣公司義工由選址、買工具、到鋪喉等工程程序都有給予意見。由於資金有限，連平整地基、落石屎都是由老師、家長、學生及煤氣公司義工一起合力完成，過程雖辛苦，但卻很有滿足感，也是學習的一種。」

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把STEM知識用到生活上

溫室落成後，學生除學習水耕知識外，也會學習編寫程式操控物聯網系統，把書本上學習到的STEM知識應用到生活上。「學生利用物聯網控制系統全天候培育植物，是多元性的學習活動，發掘他們對種植的興趣。」

黎校長期望學生不但學到耕種技巧，也有一顆慈善的心，仿傚煤氣公司把收成送給有需要人士。

就讀四年級的曾同學每星期也很期待農耕課外活動，他表示：「我很喜歡種菜，對編寫程式也很有興趣，加入自動化系統後，不用日日澆水很方便。」同樣是四年級的李同學也有同感：「學到了不少植物生長過程

的知識，原來不同種類的植物要用不一樣的種植方法。未來，我希望繼續研究智慧農耕，發明一部機械人，幫助農夫施肥、澆水。」

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栽培新一代科學家及工程師

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑表示，煤氣同事的創意可以進入校園，協助推動STEM教育，感到十分高興：「更重要的是，今次計劃不但幫助同學學習STEM，更提高他們對自然保育及可持續發展的意識。希望未來這套系統，不單止種出新鮮、可口、有機的農作物，更栽培一代又一代具備解難能力的科學家、工程師等。」

同時，馮文傑又期望，未來煤氣公司可把這套智能系統送給更多學校，培養更多人才。

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