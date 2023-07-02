【全民造星V】首屆三地全民投票見證冠軍誕生　10強參賽者施展渾身解數拉票

▲ 《全民造星V總決賽》記者會。

ViuTV節目《全民造星V》經過多輪比賽後，10強參賽者經已誕生，《全民造星V總決賽》將於7月16日晚8時正在九展舉行。

今屆總決賽表演嘉賓陣容包括全民造星歷屆參賽者 : 姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋、張進翹、李炘頤、雲浩影、龔柯允、陳泳伽、邱彥筒及楊安妮。



為爭取更多支持，《全民造星V》10強參賽者，包括：1號 王鋒、2號 魏念恩（Nathan）、3號 詹仕偉（Snoopy）、6號 黃泓祖（Taco）、9號 香胤宅（Lyman Heung）、32號 陳鎮亨（亨仔）、35號 田曜誠（Tsoul）、46號 王希晉（希晉）、52號 盧信宥（Ash）及99號 黃家灝（KC）今日（7月2日）現身將軍澳出席記者會與觀眾見面。

▲ 今日活動大會司儀鍾卓穎、楊安妮。

他們各自準備獨特的個人表演大騷音樂才華及舞技，令現場氣氛十分高漲。同時，導師陳健安、陳蕾、馮允謙及韋羅莎亦有現身支持各參賽者，更即場為參賽者進行最後點評。



隨後，10強參賽者更到台下向現場觀眾派發親筆簽名的個人造型小卡，埸面熱鬧非常。另外，電訊盈科媒體集團董事總經理及Viu行政總裁李凱怡、香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德亦有現身支持。

▲ 今屆導師馮允謙、韋羅莎、陳蕾、陳健安。（左起）

10強參賽者積極拉票



活動中，10強參賽者施展渾身解數積極拉票，呼籲觀眾立即經由ViuTV網站為自己投下神聖的一票。為求公平公正，本活動將以一人一票形式進行。

為核實參加者身份，及確保一人一票機制，香港本地觀眾必須以電郵註冊及登入成為ViuTV會員，並以香港手機號碼進行認證。系統將會透過SMS短訊發送一組驗證碼到會員手機，請根據ViuTV網頁或ViuTV應用程式上的指示，即可登記成為合資格的參加者。

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加拿大及馬來西亞觀眾須於https://kingmaker.viu.tv/ 註冊《全民造星V總決賽》海外投票帳戶，並以當地手提電話號碼（國際電話區號：+60/+1）進行驗證，驗證成功後即可參與投票。

參加者可於活動期間無限次更改選擇，系統將以本活動截止前最終選擇為準。

投票時間由2023年6月30日晚上10時30分開始，至2023年7月16日《全民造星V總決賽》節目指定時段內結束，截止投票時間將以現場主持於當晚節目最後宣佈時間為準。

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