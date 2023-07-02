  • 27°C
香港時間 : 2023702日 (週日) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星V】首屆三地全民投票見證冠軍誕生　10強參賽者施展渾身解數拉票

娛樂 19:11 2023/07/02

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《全民造星V總決賽》記者會。

ViuTV節目《全民造星V》經過多輪比賽後，10強參賽者經已誕生，《全民造星V總決賽》將於7月16日晚8時正在九展舉行。

今屆總決賽表演嘉賓陣容包括全民造星歷屆參賽者 : 姜濤、楊樂文、梁業、吳啟洋、張進翹、李炘頤、雲浩影、龔柯允、陳泳伽、邱彥筒及楊安妮。 
 
為爭取更多支持，《全民造星V》10強參賽者，包括：1號 王鋒、2號 魏念恩（Nathan）、3號 詹仕偉（Snoopy）、6號 黃泓祖（Taco）、9號 香胤宅（Lyman Heung）、32號 陳鎮亨（亨仔）、35號 田曜誠（Tsoul）、46號 王希晉（希晉）、52號 盧信宥（Ash）及99號 黃家灝（KC）今日（7月2日）現身將軍澳出席記者會與觀眾見面。

今日活動大會司儀鍾卓穎、楊安妮。

他們各自準備獨特的個人表演大騷音樂才華及舞技，令現場氣氛十分高漲。同時，導師陳健安、陳蕾、馮允謙及韋羅莎亦有現身支持各參賽者，更即場為參賽者進行最後點評。 
 
隨後，10強參賽者更到台下向現場觀眾派發親筆簽名的個人造型小卡，埸面熱鬧非常。另外，電訊盈科媒體集團董事總經理及Viu行政總裁李凱怡、香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德亦有現身支持。 

今屆導師馮允謙、韋羅莎、陳蕾、陳健安。（左起）

10強參賽者積極拉票
 
活動中，10強參賽者施展渾身解數積極拉票，呼籲觀眾立即經由ViuTV網站為自己投下神聖的一票。為求公平公正，本活動將以一人一票形式進行。

為核實參加者身份，及確保一人一票機制，香港本地觀眾必須以電郵註冊及登入成為ViuTV會員，並以香港手機號碼進行認證。系統將會透過SMS短訊發送一組驗證碼到會員手機，請根據ViuTV網頁或ViuTV應用程式上的指示，即可登記成為合資格的參加者。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

加拿大及馬來西亞觀眾須於https://kingmaker.viu.tv/ 註冊《全民造星V總決賽》海外投票帳戶，並以當地手提電話號碼（國際電話區號：+60/+1）進行驗證，驗證成功後即可參與投票。

參加者可於活動期間無限次更改選擇，系統將以本活動截止前最終選擇為準。

投票時間由2023年6月30日晚上10時30分開始，至2023年7月16日《全民造星V總決賽》節目指定時段內結束，截止投票時間將以現場主持於當晚節目最後宣佈時間為準。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星V】韋羅莎撐所有參賽者值得被看見　Rosa容易流露情感：Why not？
18:13 2023/06/25
【全民造星V】韋羅莎撐所有參賽者值得被看見　Rosa容易流露情感：Why not？
【全民造星V】Eddie被指貌似周國賢　現役運動員林堡熙盼代表香港出戰奧運
17:32 2023/06/08
【全民造星V】Eddie被指貌似周國賢　現役運動員林堡熙盼代表香港出戰奧運
【全民造星V】KC笑談Win Win男友之名　黃家灝享受表演不受勝負影響
23:00 2023/06/12
【全民造星V】KC笑談Win Win男友之名　黃家灝享受表演不受勝負影響
【全民造星V】「何啟華2.0」梁浩朗視強尼為目標　大律師Aaron追夢不怕遲【多圖】
22:30 2023/06/21
【全民造星V】「何啟華2.0」梁浩朗視強尼為目標　大律師Aaron追夢不怕遲【多圖】
【全民造星V】未出道已獲王君馨+馮允謙邀合作　工程師王鋒打荀工亦想追夢
15:05 2023/06/16
【全民造星V】未出道已獲王君馨+馮允謙邀合作　工程師王鋒打荀工亦想追夢
【全民造星V】被指出賣兄弟阿澤　王鋒IG發文道歉承諾繼續虛心學習
18:25 2023/06/14
【全民造星V】被指出賣兄弟阿澤　王鋒IG發文道歉承諾繼續虛心學習
【全民造星V】Lyman表演獲陳詠燊讚擁國際級水平　「蚊香」香胤宅連續3年獲最佳教師獎
15:30 2023/06/23
【全民造星V】Lyman表演獲陳詠燊讚擁國際級水平　「蚊香」香胤宅連續3年獲最佳教師獎

你可能感興趣

【全民造星V】韋羅莎撐所有參賽者值得被看見　Rosa容易流露情感：Why not？
18:13 2023/06/25
【全民造星V】韋羅莎撐所有參賽者值得被看見　Rosa容易流露情感：Why not？
【全民造星V】Eddie被指貌似周國賢　現役運動員林堡熙盼代表香港出戰奧運
17:32 2023/06/08
【全民造星V】Eddie被指貌似周國賢　現役運動員林堡熙盼代表香港出戰奧運
【全民造星V】KC笑談Win Win男友之名　黃家灝享受表演不受勝負影響
23:00 2023/06/12
【全民造星V】KC笑談Win Win男友之名　黃家灝享受表演不受勝負影響
全民造星 綜藝節目 ViuTV 陳蕾 陳健安 馮允謙 韋羅莎 吳啟洋 姜濤 梁業

最高瀏覽

【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
21:33 2023/07/01
【TOPick獨家有片】旺角快富街斬人　兩夫婦浴血街頭送院
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人
12:44 2023/07/01
【珍惜生命】男子天台徘徊數小時終跳樓亡　圍觀者叫囂起哄：不跳不是人
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年
今日 10:28
【MIRROR成員】姜濤不再A0被爆出pool　疑與髮型師Lydia地下情逾1年