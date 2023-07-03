【支援SEN生】科大白化症女生獲國際投行聘任　「師生鼓勵比硬件重要」

▲ 白化症女生Eli今年從科技大學量化金融學課程畢業，獲國際投行聘任股票分析交易員。（陳永康攝）

「硬件支援固然重要，最緊要係人。」只有1成視力的白化症女生鄧麗銘（Eli）逆水行舟20年，今年從科技大學量化金融學課程畢業，更獲國際投行聘任股票分析交易員，回顧過去5年全靠開放的大學環境，更加放膽踏出安舒區，學會主動爭取支援，克服種種困難，形容師生的鼓勵和協助，比起硬件更重要。

僅1成視力 獲國際投行聘書

Eli早年輾轉讀過心光學校和主流的中華基督教會銘基書院，以5科32分文憑試（DSE）佳績，獲科大量化金融學取錄，成為一時佳話；她近日再度受訪，興奮分享即將以二級甲等榮譽成績大學畢業。

回望最初轉到主流中學，Eli曾擔心標奇立異，不敢在課室舉起iPad拍照，開學首2個月也完全看不清黑板；她入讀科大後竟變得「大膽」，因大學教授常用紅色鐳射筆輔助教學，有視障的她隨即向教授發電郵，表達看不清楚紅點，教授隨後亦改用更光亮的綠色鐳射筆。

▲ 科大每年投放數以百萬元計支援SEN學生（陳永康攝）

能夠成功踏出第一步，全因為甫入學即獲科大支援特殊學習需要團隊（SEN Team）鼓勵她主動向教授表達需要，並向她借出所需的平板電腦和電子放大機等設備。「對於SEN同學，有無硬件support固然重要，其實最重要係人。」Eli指，科大SEN Team向她表達「只要肯講，就會有辦法幫到你」，是鼓勵她踏出安舒區的一大助力，感激不少同學更主動幫助她，「由接受變到主動，係好大進步。」

撰感謝電郵 獲首份實習機會

這份勇於表達的心態，亦有助Eli克服「最大難關」，就是尋找首份金融實習工作，「尤其是當你睇文件也不清楚，這是對我心理最艱難的一步。」最終她因一次參加商業案例賽落敗，事後主動向主辦公司撰寫感謝電郵，查問自己落敗原因，竟意外令她在大學1年級得到首份實習機會。Eli亦曾參加2次海外交流團，包括到訪以色列，在當地結識新朋友的口述下「觀看」滿天星；新冠疫情期間把握時間跟朋友學結他兼「夾band」，她更在最近的學系畢業派對上表演。

Eli畢業後將投身美國銀行，在其香港辦公室擔任交易員。她預料未來工作環境高壓，對她的挑戰包括要同時看幾個電子屏幕、要看很多字，但她仍然希望為這份自己喜歡的工作，投入120%精力做到最好。

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記者：馮琪雅