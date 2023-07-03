【支援SEN生】科大SEN生10年大增4倍　年投放數以百萬元支援

▲ 白化症女生鄧麗銘Eli（中）感謝科大SEN團隊5年來支援及鼓勵，令她成功獲國際投行聘任股票分析交易員。（陳永康攝）

科技大學每年的特殊學習需要（SEN）學生人數，近年增至156人，10年升幅近4倍，大學每年投放數以百萬元計支援SEN生，包括提供醫療輔助設備及宿位等，但校方評估仍有數百名SEN學生尚未願意「行出來」，校方鼓勵同學及早表達需要，效果更佳；又預計未來需求持續增加，校方亦會繼續增加支援。

DSE放榜在即，過來人Eli鼓勵應屆考生要對自己有信心，即使所喜愛科目看似沒有出路，也不要隨波逐流：

如果社會無機會，就創造機會給自己。

▲ 科大會了解SEN學生需要及進行評估，提供不同類型的相應配套，白化症女生Eli就獲學校提供電子放大機閱讀，幫助學習。（馮琪雅攝）

料仍有數百SEN生 籲有需要「行出來」

科大署理學務長周敬流表示，在科大就讀教資會資助課程的SEN學生申報人數，由2011/12學年的32人，增至2021/22學年的156人，10年間增幅近4倍。

周敬流強調，能善用每個人的不同技能，社會才會進步，故科大會向SEN學生了解需要及進行評估，提供不同類型的相應配套，包括修改教學方法、提供醫療輔助設備及資助，又為上學路途遙遠的SEN生預留宿位，以及在演講廳加裝自動門等，大學過去向政府申請不同撥款，逐步提升設備配合學生需要，透露現時科大每年花費數以百萬元計。

修改教學法 提供宿位醫療輔助

不過，周敬流指，根據坊間調查「每10個都有1個（有SEN）」，推算科大存在SEN生多達數百人，更坦言自己執教20多年，最初也不知何謂SEN，以為只限於肢體傷殘，後來認知到社會上存在不少SEN學生，舉例如注意力不足/過度活躍症（ADHD）的學生，數十年前只會被父母指摘「坐唔定」，但隨着社會關注提高，以及師生誤解減少，愈來愈多SEN生願意向學校表達自己的需要。

以前試過有同學需要媽媽陪伴上堂，『都大學生啦，點解會有媽咪陪你上堂㗎？』現在同學不會再有這種奇異眼光。

周敬流盼大學作為先導的地方，令社會更多人接納SEN生的不同，但最重要是SEN同學願意「行出嚟」，接受自己會經歷失敗，仍願意繼續嘗試，慢慢進步，「總好過閂埋門當無事發生」。

▲ 科大署理學務長周敬流盼大學作為先導的地方，令社會更多人接納SEN生的不同。（陳永康攝）

過來人勉DSE考生 創造機會給自己

科大學生輔導中心主管及臨床心理學家陳彩銀則強調及早識別成效更好，無奈指過去有同學「出事」才向校方表達，亦曾有患精神病學生「最初唔食藥」、不願被別人知道等，故她鼓勵同學入學便申報SEN需要，以便校方動員校內支援SEN團隊，以至校外的精神科醫生及教育心理學家等支援。

白化症女生鄧麗銘Eli，亦感謝科大SEN團隊5年來支援及鼓勵，今天的她已獲國際投行聘任股票分析交易員。DSE放榜在即，她鼓勵應屆考生要對自己有信心，相信自己能夠在所喜愛的科目專業取得成功，即使所喜愛科目看似沒有出路，也不要隨波逐流，「如果社會無機會，就創造機會給自己。」

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記者：馮琪雅