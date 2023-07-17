【校長專訪】春風化雨44載致力啟發學生潛能 圓玄小學曾碧霞校長榮休：學生成就是最大回報

校長是學校的靈魂人物，帶領師生走得更遠。春風化雨44載的保良局香港道教聯合會圓玄小學（下簡稱圓玄小學）校長曾碧霞將於今年8月31日榮休，曾校長坦言，最不捨得是學生，多年來致力啟發學生潛能的她，孕育出一批批自信、有成就學生，令她最感到鼓舞及是最大回報。喜歡接觸新事物的曾校長稱，退休後將協助教育相關工作及遊歷世界，繼續展開精彩人生。

曾碧霞校長分享到，其1979年加入教師行業，最初於中學任教體育兼任英文老師，之後因需要更多時間照顧孩子而轉到小學任教，1996年、36歲的她升任保良局陸慶濤小學下午校校長，肩負更大責任，3年後她帶領全體24班學生和老師搬到新校舍，成為全日制小學，及後易名為保良局黃永樹小學。

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心中團火仍未熄滅 津校轉任直資小學校長

直到2018年，曾校長在津貼小學退下火線，但她心中對教育行業的 「一團火」 仍未熄滅，仍想繼續為教育界服務。故此接任屯門區唯一一間直資英文小學--圓玄小學校長職位，繼續實踐她的教學理念，她期望，學生在6年小學生涯中，除了可愉快學習，達到學業精湛，更致力啟發學生潛能，培養學生樂觀、自信，自律、有責任感及勇於面對挑戰。

受中學體育老師影響 立志成為教師

回首過去44年教育生涯，曾校長憶述，最初立志要成為一名體育老師，是受到中學一位體育老師影響，她感激該位老師當年發掘其游泳潛能，給予很多機會讓她發展才能，更被挑選擔任運動領袖和游泳隊隊長，令她在中學時期成為學校活躍分子，

我中學好玩得，是一名好受歡迎學生，全校好多同學都認識我，中學時期擔任運動領袖，常遇到不同突發問題，如突然有人退隊不參加比賽，要嘗試解決問題，過程中訓練出組織能力、領導能力及溝通能力。當自己解決到問題，所具備的能力愈強，自信心就愈高，因而變得樂觀。

曾校長坦言，當年學校對她的悉心栽培，影響到她之後成為老師、校長後，都期望培養出讀得書又玩得、自信的學生，

這就是生命影響生命，我的老師令我樂觀自信，所以我都想培育出樂觀自信的學生，看到小朋友一日比一日強，我好開心。

以生命影響生命 致力啟發學生潛能

多年來，曾校長致力啟發學生潛能，很多活動都是刻意安排，不局限在學校進行，她舉例，學生不僅可在學校上泳課，更會安排學生到學校附近海灘划獨木舟，而為曠闊學生視野，更會帶領學生去新西蘭、加拿大、大灣區等地參加比賽和交流。

有環境給他們，學生學得好快，我們看到小朋友有哪些能力，就刻意安排，讓他們去參加，接受挑戰，孩子都認同自己有強項，慢慢就會建立起自信。

圓玄小學課外活動豐富，曾校長分享，學校在游泳和田徑都成績彪炳，今年屯門區水運會中，男子組三組獲總冠軍，女子組甲乙組亦獲冠軍，丙組獲亞軍。學校同時注重兩文三語，現時全校有11位外籍教師，採用雙班主任制，除中文科以普通話教學外，其他科目都是英文授課，曾校長稱，學校猶如小型國際學校，學生在此學習氛圍下，很自然用英文交流。

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94%畢業生入讀英文中學 學生考獲區外傳統名校

在曾校長及其團隊共同努力下，圓玄小學現時不僅是屯門區内熱門小學，還深受元朗、天水圍、荃灣、青衣、甚至内地家長青睞，學生成績更上一層樓，曾校長稱，圓玄小學去年升中成績理想，94%的畢業生成功入讀英文中學，部分學生更考獲區外傳統名校，包括聖保羅男女中學、港大同學會書院、協恩中學等。

曾校長稱，升中成績理想，成功因素與學生自信有關，圓玄小學是直資學校，採用校本課程，彈性較大，有更大空間設計課程，讓小朋友能主動、快樂的沉浸在各項課程學習當中。平時亦給予學生表達機會，教導學生勇於面對挑戰及失敗，「跌倒就自己爬起來」；學校還進行模擬面試，讓學生到真正面試時不怯場。

回首過去多年與學生一起成長的一點一滴，曾校長稱：

我喜歡新事物，喜歡帶小朋友出去見識，在學生人生路上，好投入扶持小朋友，當我看到學生的成就，就是給我最大鼓舞及回報。

培養小朋友自律責任感

曾校長做為一名資深教育工作者，培育出一批批優秀學生，她認為，培養小朋友自律和責任感同等重要，

如從小教小朋友，令到他們會自己去做，只要在小學打好根基，中學和大學有自律，建立到責任感，認清自己目標。

離別在即最不捨得學生 感激同事共同努力

離別在即，與學生感情深厚的曾校長坦言，最不捨得是一班學生，

她們很活潑開朗，又有膽識，好開心，好sweet。我好開心收到學生們訂做的最佳校長獎座，更有家長為我送上退休禮物，我感到好窩心。

對於圓玄小學深受家長歡迎，曾校長謙稱，學校成功是團隊共同努力，她感激一班同事與她一起盡心盡意盡力為學校、學生做好每個細節，「大家朝着共同理念，一起努力做好圓玄。」她寄語老師和學生們未來繼續努力。

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喜歡新事物 遊歷世界繼續精彩人生

對於退休後生活，曾校長認為，天下無不散之筵席，

我離開黃永樹小學時都很不捨得，但我很快有第二個目標，投入新的環境，有空就回來探望下師生。

她分享到，退休後先好好休息，也會樂意幫手做教育相關工作，加上孩子們已事業有成，喜歡新事物的曾校長，最想可以遊歷世界繼續精彩人生，

退休之後我計劃到不同地方遊歷，希望可以到訪世界每個角落，並以南極為最終目的地，因為我已經成功挑戰北極。

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記者：唐綺晴