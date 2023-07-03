【MIRROR成員】引用聖經否認與髮型師Lydia緋聞　姜濤：抱歉讓大家擔心了

昨日（7月2日），MIRROR成員姜濤被爆與髮型師Lydia發展地下情，更指兩人已秘戀逾1年，姜濤不再「A0」成功出pool。此緋聞爆出後，姜濤在昨日即借歌詞訴心聲，到昨天晚上，姜濤再度為緋聞作出澄清。

姜濤於個人IG的限時動態發文，表示感謝某位朋友給他的幾句聖經金句，當中他寫道：「羅馬書12:19親愛的弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒，因為經上記著：『主說：申冤在我，我必報應。』」

【MIRROR成員】姜濤與髮型師Lydia傳緋聞 花姐發文安撫姜糖

▲ 姜濤再度為緋聞發聲！

姜濤專心備戰

此外姜濤緋聞爆出後，隨即引網上熱討，有姜糖表示姜濤已大個仔，拍拖也屬正常，但另一方有疑姜糖反對，甚至形容Lydia為「老女人」，由此令網民覺得粉絲太管束偶像。

為安撫姜糖，姜濤最後寫道：

我不會被這種不實的報導影響的

接下來會好好準備演唱會

抱歉讓大家擔心了

被指與髮型師地下情

現年24歲的萬人迷姜濤參加《全民造星》時公開表示未拍過拖，惟近日卻爆出戀聞。

據媒體報導，姜濤與髮型師Lydia的地下情已逾一年，在去年年初拍攝ViuTV劇《季前賽》時，姜濤與Lydia互生好感，由此譜出戀曲成為男女朋友。

同時更有傳，兩人寓工作於拍拖，姜濤情到濃時更偷錫Lydia，但不小心被粉絲拍下照片，而經理人公司即以高價「買斷」咀嘴照，以保姜濤「A0」形象。

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同時，有傳早前姜濤與家人的澳洲悉尼旅行，Lydia亦成功融入家中同行。

其實近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民上載姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片。

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