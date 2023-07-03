【管教子女】搭地鐵手機看動漫被3歲男童一直盯 男童母1個理由要求男子勿看手機

▲ 有台男搭地鐵用手機看動漫時，被3歲男童一直盯住，男童母以1個理由要求男子勿看手機。

搭地鐵最討厭的行為之一，相信是被人偷看手機！有台灣男子日前上網發文，呻爆搭捷運時遇到一對母子，他用手機看動漫，在旁的3歲男童就一直盯著，男童的母親竟要求他不要看手機，理由是「我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好」，男子嬲爆表示，「我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好…」

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該台男日前在Facebook的「爆怨2公社」發帖，指早前搭捷運時，旁邊剛好有空位，捷運到站的時候，一名目測年約3至4歲的男童蹦蹦跳跳的上了車後，就坐在他旁邊，那時男子正用手機追看著動漫，男童的視線亦一直偷看著男子的手機，豈料捷運啟動了沒多久，男童的母親竟然理直氣壯說：

先生，你可以不要看手機嗎？不然我兒子一直在看你的手機，對我兒子眼睛不好…

正在追看得緊湊的男子，突然被男童母打斷極為無癮，令他嬲爆表示，

現在是怎樣，你兒子要看我的手機，我的問題嗎？？怎麼不阻止你兒子看我的手機？？

貼文一出，即掀起熱議，大批網民指責男童母應自己管教好兒子，「很有事的媽媽......應該是控制自己小孩的行為吧，怎變成干涉外人的權利自由」、「自己的生的兒子自己不會教？是我兒子還是妳兒子」、「兒子是妳生的又不是我生的，自己不教還要別人配合妳，是憑什麼叫我不要看？你有種連書都不要讓他讀，看書對眼睛也不好」、「不管教自己的小孩，反而要全世界都配合她的教養方式」，另有網民指因為在媽媽眼裡，心裡錯的都是別人，絕對不會是自己的小孩。

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責任編輯：王明芳