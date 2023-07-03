【人生哲理】人很喜歡將自己與別人比較 不要看扁自己的缺失

▲ 不要看扁自己的缺失，所謂「短」可能也是「長」呢。

人很喜歡比較，總覺得自己不夠別人高大，不夠別人漂亮，不夠別人聰明，不夠別人富有，不夠別人有成就。

長期日積月累這樣比較，愈發自卑心作祟，愈來愈覺得自己不夠好，甚至一無是處。置身這樣的漩渦，無辦法感到滿足，無辦法能夠令自己開心起來。

曾經聽過這樣的一個故事︰一個村婦每天都要到河邊提水，她用一條木擔挑，兩邊各吊着一個木水桶，一個是全新完好無缺的，另一個則是殘殘破破，連底也有些微裂縫。

村婦每天都是沿着同一條路走，到河邊裝滿兩大桶水，再折返回家。每次回去，完好無缺的那個桶仍有滿滿的水，另一個殘破木桶的水則只剩下一半。有裂縫的木桶感到很愧疚，認為自己很無用，浪費了村婦的力氣。

此時村婦回頭指着一邊路旁的小花說︰「看！正正是你每天都在澆水，你那邊的路旁才能長出美麗的花兒。」

每個人都有其特點，自有其長處，只要好好運用，一樣能夠作出貢獻，不要看扁自己的缺失，所謂「短」可能也是「長」呢。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

全文刊於《晴報》，原題為不要看扁自己