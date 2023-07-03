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【精神健康】疫下3年共71名中小學生疑自殺亡　教育局指已積極加強支援學生適應復課

社會 11:21 2023/07/03

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近年，學生精神健康備受關注。（資料圖片）

近年，學生精神健康備受關注，教育局向立法會教育事務委員會提交文件，指過去3年（2020至2022年）期間，全港中、小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案分別有21、25及25宗，數字稍有上升；局方預料受疫情影響所致，但稱已從不同層面入手，積極調整及加強支援學生精神健康，協助他們適應復課後的校園生活；同時，局方呼籲若出現學生自殺身亡個案，學校須通知教育局，以便即時安排專業人員到校支援。

為促進學生精神健康，教育局在中、小學推行不同措施，向有關學校提供合適的專業支援，並要求匯報學生懷疑自殺身亡個案。根據教育局文件，過去3年（2020至2022年）期間，全港中、小學向局方匯報的學生懷疑自殺身亡個案分別有21、25及25宗，數字稍有上升；局方預料受疫情影響所致，但稱已從不同層面入手，積極調整及加強支援學生精神健康，協助他們適應復課後的校園生活。

同時，教育局呼籲若出現學生自殺身亡個案，不論是否在校內發生，學校亦須通知局方，以便即時安排專業人員到校支援；局方更表示，學校更須按教育局的指引，馬上啟動學校危機處理小組，就自殺事件評估其影響，並因應個別自殺事件的情況，制訂合適的危機處理計劃和作出適當的安排，為受影響的師生及家長提供適切的介入及支援服務。

另外，教育局冀全面推廣學生精神健康及推行預防學生自殺的工作，建立支援網絡及營造接納、關愛文化，包括與賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」協作，設立24小時的支援平台，利用電話、社交媒體及不同訊息工具，幫助受情緒困擾的學生；為加強學生的適應力及抗逆力，逐步適應恢復全日面授課堂，更於本年1月推出「校園復常‧好精神」專頁及舉辦網上研討會，幫助學生儘快重拾正常的學習及社交生活；就應對突發的不幸事件，如發生在7月的演唱會事故及最近在鑽石山發生的不幸事件，局方亦在短時間內已為學校及家長提供有用的資源，提醒他們關注學生的情緒表現，提供支援。

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記者：梁凱婷

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