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【MIRROR成員】Jeremy與女伴前後腳睇騷　Jer憑帽「洩蜜」秘戀化妝師？

娛樂 11:53 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

MIRROR成員桃花極旺，頻頻被揭戀事！

繼昨日（7月2日）有媒體爆MIRROR萬人迷姜濤成功出pool不再「A0」，指與髮型師Lydia發展地下情逾1年後，不過姜濤即發文否認戀情。

不過，MIRROR再被爆另一位成員Jer（柳應廷）同樣也秘戀身邊工作人員，指他與化妝師Rainbow疑發展地下情，因一頂帽「洩蜜」令戀情曝光。

同時，另一名成員Jeremy（李駿傑）亦被爆與長髮女伴前後腳秘密騷睇，看來MIRROR桃花運極旺！

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秘戀化妝師？

Jer前年底與拍拖5年的圈外女友Kelly分手，當時有傳暗撻《全民造星IV》有「翻版朱茵」之稱的參賽者許寶恆（Alice），Jer承認二人陷冷戰，曾努力箍煲，可是仍未能挽救5年情。

及後，Jer回復單身，直到近日傳出感情再有新一頁，被媒體爆疑與化妝師發展地下情。兩人不避嫌在人前人後高調接觸，有指女方經常走到Jer身份，對Jer特別照顧有加；Jer的社交平台一出post，女方必定按讚支持。

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今年5月Rainbow生日，MIRROR 12子準備生日蛋糕為她慶祝，Jer手持風筒吹她的頭髮，氹得Rainbow在網上開心留言：「柳先生送畀我嘅吹風效果。」影大合照時Jer更站在女方身旁，二人明顯互動多多。有粉絲發現二人不約而同戴上情侶帽，因而「洩蜜」令戀情曝光。

Rainbow在行內曾為多名藝人化妝，近年主力跟MIRROR合作。她經常以「大佬」稱呼Jer，前年底上載為Jer化妝的照片，並留言：「平時化妝嘅時候，大佬成日都分享音樂，會分享佢嚟緊出嘅歌係點，某一天化妝，佢話嚟緊個MV有你最鍾意嘅星星、星空，咁我當然興奮，佢又繼續講件事係點點點～直到拍攝MV個兩日，我記得真係好感動～默默淌淚」字裡行內間感受到她與Jer之間關係匪淺。

MIRROR 12子為Rainbow慶祝，影大合照時Jer證在女方身旁。（IG圖片）

前後腳睇騷

此外，Jeremy今年4月與一名長髮女伴到紅館欣賞台灣歌手林宥嘉演唱會，有指二人初時零互動扮作不相識，及後不時咬耳仔，有人發現時女方會耷低頭。

Jeremy僅上載與Jer在後台跟林宥嘉集郵的照片。（IG圖片）

雖然Jeremy只有分享與Jer在後台跟林宥嘉集郵的照片，Jeremy與該名長髮女子前後腳離場，相當低調。

不過對於Jer與Jeremy的緋聞，經理人花姐通通否認，並指報道失實又無聊：「冇任何回應！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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