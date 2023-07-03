【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心

▲ 西環疑「迷魂黨」現身？男子行近借錢仲做1舉動，港女嚇到驚：要保持距離。

防人之心不可無。近日有港女於網上發文表示，西環疑似出現迷魂黨。她稱，在西環寳翠閣有一名男子走近向她借錢，其間男子説話小聲，還周圍張望，嚇得她趕緊離開，並提醒大家最近要小心，遇到可疑人士要保持距離。

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有港女6月30日於Facebook群組「西環變幻時」發布帖文表示，日前在西環寳翠閣順豐站取件時，一名拿著皮革袋、身高約1.75m的大陸男人見到她拉著小朋友，於是向她走近並用普通話問話。

樓主指，一開始以為男子問路，便回應了男子，未料男子稱自己來港後賭輸了「百家樂」，又表示老婆子女正在來港，但他身上沒有錢，問她是否可以幫他「前面碌啲嘢」。男子强調，雖然很唐突，但他並沒有騙人，還要求後續可以留下聯絡電話以還錢給樓主。

當下樓主很快拒絕了男子，除了「借錢」，她還表示男子當時舉動可疑，遂拉著小朋友快速離開。

其間佢（男子）講嘢好細聲，仲會周圍望，會哄到好前咁引你聽清楚啲，所以都幾驚……

最後樓主提醒網民，有迷魂黨會以近距離噴霧形式進行「偷襲」，大家要更加小心，保持距離，並提醒身邊的家人和老人不要受騙。

帖文發出後引來大量網民的熱議，有網民建議，「下次見到報警」、「就算問路都唔會答，點知會唔會噴迷煙，總之見到呢啲人就快閃」、「唔好亂咁答，又唔好咁近」。

同時，不少網民提到曾遇到類似事件，「啱啱睇完呢個po就係山道遇到啦，應都無應佢，佢仲一路追住我」、「琴日堅尼地城石山街岀口都有二個男人想扮問路，追住我，我扮聽電話跑走」；更有網民留言表示疑似遇到同一個男子，「2小時前同一方向，差唔多寶翠閣附近，同樣有個中年男子夾住皮包，操一口普通話問我可唔可以借個電話打，我當刻已經潛意識一隻手撳住自己袋，一隻手放返個電話入褲袋，同佢講我趕時間，然後就冇然後了」。

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責任編輯：羅嘉欣