【美食之旅】6世界名廚應邀遊香港　旅發局冀「香港味道」傳遍世界

▲ 學制中式點心。（資料圖片）

素有「美食天堂」之稱的香港，匯聚中西多元美食文化。各地遊客不僅能在此品嚐環球美食，更可在街頭巷尾品嚐本土美味。旅發局於上月25至29日邀請來自五個國家的6名頂級名廚訪港5日4夜，親身體驗及品嚐香港美食，有名廚表示，香港的粵式美食其他國家難以比擬，此次的美食體驗之旅亦為自己的美食創作注入了新的靈感。

▼ 點擊圖片放大 +2

旅發局此次邀請的6位名廚分別來自菲律賓、日本、曼谷、美國及澳洲，隨行的亦包括12名來自國際著名飲食媒體代表，分別來自日本、韓國、新加坡、加拿大、德國等國家。在過去五日的行程中，一行人曾走訪西營盤、上環一帶的海味街商舖；並品嚐本港星級米芝蓮食府，品嚐中式傳統美食；並在工作坊中親身體驗製作燒賣、水晶包和蝦餃等港式點心。

最新影片推介

越南籍的澳洲名廚Chef Dan Hong表示，自己在廚藝方面的靈感經常來自於粵菜的精緻與講究，雖然自己在悉尼也開設粵系中菜餐廳，但此次參加點心製作工作坊讓他學到了許多以往不知道的技巧。談及此次美食體驗之旅，他表示，自己印象最深刻的即是走訪海味街商舖，並了解海味乾貨的處理流程以及相關菜餚的製作方法，他認為海味之名貴有如西方的黑松露、魚子醬等食材，此次親眼見到海味的價格後對於陳設琳瑯滿目海味的商舖仍感到大開眼界。而若要向澳洲本地人推薦一樣香港本地美食，他毫不猶豫地回答，「那一定是雲吞面」，而他亦對點心和燒味印象深刻。

菲律賓名廚Chef Margarita Forés笑稱，在親身體驗製作點心後，自己會用更加尊重的方式對待它們，因為它們「製作真的很麻煩，但我們卻不把這些點心當回事」。而此次美食之旅亦給了她新的料理靈感，她激動的表示，自己會考慮將陳皮、花膠等傳統港式食材加入菲律賓「國菜」阿多波中進行烹飪，「我現在已經感到垂涎欲滴了」。

旅發局表示，希望能夠藉此次美食之旅讓來自各地的名廚及飲食媒體代表體驗香港多元的美食文化，在引發他們菜式創作靈感的同時，能夠將香港那個的味道及美食文化帶到全球不同國家，吸引旅客慕名來港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽