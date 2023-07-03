【細菌感染】泌尿道感染擴散昏迷6日　20歲女醒來驚見雙手雙腳全被截肢

▲ 巴西一名20歲女子去年確診泌尿道感染，結果病情惡化導致最後需要截肢。

泌尿道感染後果可大可小！巴西一名20歲女子因為泌尿道感染（UTI）求醫，不料情況卻比預期嚴重許多，感染擴散到腎臟，最終昏迷6天後醒來才得知雙手雙腳已被截肢。

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綜合外媒報道，來自巴西里約熱內盧的Gabrielle Barbosa去年12月確診泌尿道感染，並開始接受抗生素治療，然而感染似乎未能完全治癒。今年3月，她在工作期間突然感到腎臟劇痛，隨即趕往醫院，醫護人員當時將她的情況當作腎絞痛處理：

他們替我吊鹽水，但我吐了很多東西出來。我進行了檢查，並且發現（泌尿道）感染已經擴散。

由於當時醫院床位不足，Gabrielle即使已發現病情嚴重，仍只能在接受治療後返家。不久後她終於住院，但情況已經嚴重惡化，導致她最終必須切除雙手雙腳。她憶述自己在今年3月31日前往醫院，當時病情已相當嚴重，

我插了喉，並且兩度心跳驟停。他們以藥物誘導我昏迷了6天，我醒來的時候，發現手腳都纏著繃帶。醫生花了一些時間來跟我解釋他們需要為我進行截肢手術，但我其實已經料到了。

當細菌進入泌尿道時，會引發泌尿道感染，感染原因包括性行為、長時間忍尿、脫水等。一般情況下，這種感染可以透過處方抗生素治療，且服藥不久後便能緩解症狀，然而情況嚴重時感染可能會擴散；一旦細菌進入腎臟，亦有可能會進入血液，極端情況下會引發敗血症，甚至死亡。

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Gabrielle表示，自己希望能夠過「正常的生活」，並繼續維持獨立。她目前持續接受物理治療，並正在適應沒有手腳的新生活，亦會在社交平台上分享日常。

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責任編輯：羅嘉欣