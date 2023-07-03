【不倫戀】暗示廣末丈夫向周刊洩密　鳥羽周作表明：不會跟他道歉

日本女星廣末涼子被爆背丈夫井筒順偷食已婚大廚鳥羽周作，成為日本以至香港熱話。廣末涼子在上月於社交平台發聲明承認婚情，事務所亦宣佈無限期停止演藝工作。

事件中的「姦夫」鳥羽日前愛訪時表示，拒絕向井筒順道歉，暗指對方將「偷情日記」外洩給媒體。

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根據日媒的報導，鳥羽周作表示絕對是他和廣末身邊人所為，一來日記本不在他身上，而他的妻子更加不會這樣做。

因此做出這種事的人，只剩下一個人，矛頭直指廣末丈夫井筒順。

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計劃跟廣末再婚

鳥羽續說在這事件中，有「某個人」比他和廣末更惡劣。另外，鳥羽透露考慮跟廣末再婚，強調二人並非玩玩而已，因而沒有向井筒順道歉的需要。

當中他說道：「我和廣末至少是純愛，比他好多了」。

▲ 廣未丈夫井筒順。（取自instagram）

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鳥羽周作：這傢伙消失最好

另外，根據《週刊女性PRIME》報導，鳥羽周作大爆廣末丈夫的惡行，他指出井筒順至少外遇過10次，更疑似為了外遇對象，對男性員工施暴和強行為對方剃頭。

鳥羽直斥：「我們有遵守法律，那傢伙可是向人施暴，不能把我和他混為一談」，之後更怒轟「讓那種傢伙消失最好」

他鬧爆井筒順的報導出街後，引來不少網民熱議，當中唔多撐鳥羽，當中留言包括「明明是加害者還有臉說這種話」、「真是五十步笑百步」、「鳥羽的老婆小孩太慘了」和「根本沒有人真心為廣末著想」。

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