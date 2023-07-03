【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥

▲ 孫慧雪公布第二胎性別，直言高達98%人估錯。

快將41歲的靚媽孫慧雪臨盆在即，近日經常在社交平台曬出巨肚照片，雪雪懷孕約9個月，其巨肚已多達44吋，非常誇張！不過，由雪雪宣布懷孕開始，一直未有公布性別，昨日她終於聯同大仔Riley拍片公布性別，她直言有多達98%人都估錯！

對於第二胎的性別，雪雪一直大賣關子，引起很多人猜測其腹中胎兒的性別。終於她在臨盆前夕，與剛度過6歲生日的大仔Riley拍片揭開第二胎的性別，片中兩母子以兩幅畫有小男孩和小女孩的畫作讓大家猜測，最後Riley留下小男孩畫作，宣布第二胎是男孩。

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雪雪在社交平台表示，在整個孕期中，最多人問她就是腹中胎兒的性別，她直言只有2%的人估中。「連出街嘅時候，啲叔叔嬸嬸都估得好開心！答案令大家跌晒眼鏡，98%人都估錯！有邊個估中？」

雪雪在懷孕中時接受過TOPick專訪大談佗B經歷，她自言患有子宮腺肌症，曾被醫生斷言無仔生，性格樂觀的她惟有靠念力逐步衝破難關。雪雪由備孕至懷孕初期，與「打針」結下不解之緣，她先打打停經針6個月讓腺肌瘤縮小，其間猶如經歷更年期，會出現骨質疏鬆、潮熱、煩躁、失眠 等更年期副作用。

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之後她笑言是靠念力成功懷孕，「我話有就有㗎喇！」念力驚人的雪雪講得出做得到，兩三個月後真是成功懷孕，所以她勉勵有懷孕困難的婦女要努力嘗試，「我高齡都能懷孕，不必害怕！」

由於上一胎她懷有大仔Riley時因大出血險流產，因此今胎她非常小心，由於每天都見紅，所以頭3個月都要每天打安胎針，總共打了近百支安胎針，連醫護都難以再找位置打針，曾勸她停一停。「但我和老公都不想再有任何意外，堅持每天忍痛打針，因為我真是每天都有出血。」幸好懷孕3個月後，雪雪再沒有出血情況，感覺胎盤紮實，一直安胎至今。

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責任編輯︰林綺玲