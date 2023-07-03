【狐臭問題】不良情緒也可能誘發臭狐 養生達人推介10分鐘茶療減輕狐臭問題

▲ 菊花、淡竹葉、藿香、綠茶各3克，加入熱水焗10分鐘飲用。

狐臭普遍是指腋下散發出的異味，主要是由皮下汗腺引起的。相較於一般的汗臭，狐臭的氣味更為明顯，而且汗液通常帶有黃色。除了腋下，大腿內側、臀部和生殖器周邊也是多汗腺的位置。

然而，並非所有人都會產生狐臭，狐臭的出現可能與身體的氣血不通有關，並且常常有遺傳傾向。此外，不良情緒也可能誘發臭狐的產生。中醫理論認為，狐臭的主要成因之一是肝經失調，導致肝熱所致。過度焦慮可能導致精神狀態欠佳，脾虛肝鬱，令內分泌紊亂，進而加劇了腋下的異味。

狐臭雖然不是疾病，但會影響自信心和社交。想減少狐臭問題，除了注意個人衞生以外，平日可以用菊花、淡竹葉、藿香、綠茶各3克，加入熱水焗10分鐘飲用。此茶有助於清熱解毒、消暑提神，從根本上去改善體質，減輕狐臭問題。

此外，在日常生活中，注意個人衞生，遠離煙酒，避免食用辛辣、燥熱或濃味的食物，如蒜、蔥、薑、辣椒和咖啡等。多飲水，選擇清淡飲食，多吃高水份的蔬菜水果，有助促進毒素經腸道排出，減少從汗腺中排出引起異味的情況。此外，還可以做適當運動，增加身體的新陳代謝和排汗功能，也可減輕狐臭問題。

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